Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

«Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας. Δίπλα του αγωνιά η σύζυγός του, ο γιος του ο Κρις, εγώ ως συνήγορός του αλλά και ολόκληρη η κοινωνία», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου 

Newsbomb

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη διάψευση ότι ζήτησε αναβολή εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δήλωσή της.

Τι δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας. Δίπλα του αγωνιά η σύζυγός του, ο γιος του ο Κρις, εγώ ως συνήγορός του αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Και η Κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της δικαστικής και εισαγγελικής λειτουργίας παίζουν σαδιστικά παιχνίδια, παίζουν με τις λέξεις, με τις μεθοδεύσεις και γενικά αρνούνται να συμπεριφερθούν θεσμικά.

Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά. Θέλω να ενημερωθώ από πού προέρχονται, ποιος δηλαδή διοχετεύει “για να αποπροσανατολίζει”. Μέχρι αυτή τη στιγμή Τετάρτη 19:00, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας αλλά και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, στα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, βιοχημικών εξετάσεων, ιατροδικαστικών πράξεων και επιστημονικών εργαστηριακών διερευνήσεων. Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι και της οικογένειάς του συγκεκριμένα αιτήματα που δεν έχουν απαντηθεί επισήμως.

Μέχρι σήμερα καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει περιέλθει στον Πάνο Ρούτσι. Καμία αρχή δεν έχει επιδιώξει να επικοινωνήσει μαζί του για το ζήτημα της εκταφής, ούτε με την κυρία Ρούτσι, ούτε με τον Κρις Ρούτσι. Ό,τι πληροφορία έχουμε για τη δικογραφία-φάντασμα που δεν έχει φτάσει ακόμη στα χέρια του διοικητή της αστυνομίας Περάματος, αλλά του έχει περιέλθει μόνο ηλεκτρονικά. Ό,τι πληροφορία έχουμε συλλέξει την έχουμε συλλέξει μετ’εμποδίων».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

22:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνοιξη: «Θα μας σκότωναν για δύο νοίκια, είχαν μαχαίρι» - Τι λένε τα θύματα για την επίθεση

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σωματικοί έλεγχοι σε «ύποπτες» για αυξητική στήθους - Θεωρείται «αντισοσιαλιστική πρακτική»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Αν ήμουν ο Σαμαράς, θα καθόμουν σπίτι μου» - Σκληρή επίθεση σε Χρύσανθο Λαζαρίδη

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 26χρονος απείλησε την 24χρονη αδελφή του με μαχαίρι - «Δεν θα βγάλουμε χειμώνα. Θα σε σκοτώσω»

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός 1-0

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για Παλαιστίνη: «Μαχόμαστε μέχρι να ιδρυθεί επίσημα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ»

22:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σαρλ Αζναβούρ, σε ηλικία 94 ετών - Ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της Γαλλίας

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έχουν επαναληφθεί αντίστοιχα περιστατικά με κυνήγι θησαυρών στην περιοχή», λέει κάτοικος στο Newsbomb

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Αγκίστρι

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ μετά από ρωσική επίθεση

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Περίπατο η Νιούκαστλ, το 2Χ2 η Καραμπάγκ

21:40LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής: «Έχω ξανά την ανάγκη να κάνω παιδί»

21:29LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν είχαμε κάποια κοντινή σχέση»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Φωτιά σε Αρχίπολη και Ελεούσα

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία - Συνελήφθη ανταποκριτής του Al Jazeera

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλους 69 για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Αν ήμουν ο Σαμαράς, θα καθόμουν σπίτι μου» - Σκληρή επίθεση σε Χρύσανθο Λαζαρίδη

21:29LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν είχαμε κάποια κοντινή σχέση»

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

22:46LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

10:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση – Πρωινή ζώνη: Ποιος πήρε, πάλι, τα κλειδιά της πρώτης θέσης;

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 26χρονος απείλησε την 24χρονη αδελφή του με μαχαίρι - «Δεν θα βγάλουμε χειμώνα. Θα σε σκοτώσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ