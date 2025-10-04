Άδωνις Γεωργιάδης: Η ζωή του Πάνου Ρούτσι κινδυνεύει και οι γιατροί του παίζουν παιχνίδια

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των γιατρών που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ζωή του Πάνου Ρούτσι κινδυνεύει και οι γιατροί του παίζουν παιχνίδια
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι
Πυρά κατά των γιατρών που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Την ώρα μάλιστα που ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο MEGA, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση της υγείας του, κατηγορώντας τους ότι παίζουν παιχνίδια.

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας σε ανακοίνωσή του για την υγεία του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ανέφερε ότι δεν προκύπτει άμεση απειλή για τη ζωή του ύστερα από εξετάσεις που του διενεργήθηκαν.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί ανακοίνωση των γιατρών του, η οποία ωστόσο κάνει λόγο για επιδείνωση της υγείας του. «Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων. Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των γιατρών, ενώ τονίζεται πως ο κος Ρούτσι έχει χάσει 10 κιλά και ύστερα από 19 ημέρες απεργίας πείνας αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως το υπουργείο αποδέχεται την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου για την πορεία της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ενώ έκανε λόγο για πολιτικά παιχνίδια από την πλευρά των γιατρών που εξέδωσαν άλλη ανακοίνωση.

«Ο υπουργός Υγείας δεν δύναται να αμφισβητεί τις ιατρικές ανακοινώσεις, θα ήταν παράλογο. Για την υπόθεση του κου Ρούτσι, η επίσημη ιατρική ανακοίνωση είναι του νοσοκομείου και πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, επίσημες ιατρικές ανακοινώσεις εκδίδουν μόνο το νοσοκομείο και ποτέ οι γιατροί μεμονωμένα» ήταν στα λόγια του.

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας τόνισε… «Χθες έγινε το πρωτοφανές. Κάποιοι μεμονωμένοι γιατροί, η κα Κοσμοπούλου, μία σκληρή συνδικαλίστρια από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κάποιοι φίλοι της από τον ίδιο πολιτικό χώρο εξέδωσαν χθες μία ανακοίνωση σε αντίθεση με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ο μόνος που έχει από τον νόμο δικαίωμα να εκδίδει ανακοινώσεις που εκπροσωπούν το ΕΣΥ είναι το νοσοκομείο. Το ΕΣΥ το εκπροσωπεί το υπουργείο Υγείας και το νοσοκομείο, όχι ο κάθε μεμονωμένος γιατρός του. Έχουμε το πρωτοφανές περιστατικό ότι οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας, χωρίς να έχουν το νόμιμο δικαίωμα, εξέδωσαν ανακοίνωση εκπροσωπόντας το ΕΣΥ, ενώ δεν το εκπροσωπούν».

Η επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στους γιατρούς του Πάνου Ρούτσι

Ο Αδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των γιατρών που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι. «Εάν ένας γιατρός παίρνει έναν απεργό πείνας και τον πάει για εξετάσεις όχι στον Ευαγγελισμό, στο Σωτηρία, στο Γεννηματάς και στο Ελπίς που είναι δίπλα, αλλά τον πάει στη Νίκαια που είναι στην άλλη άκρη της Αττικής και στο δρόμο να πάθαινε κάτι, εμένα θα κυνηγούν. Κακώς το έκρινε η γιατρός. Έχει παραβεί τον όρκο της. Εφόσον κινδύνευε η υγεία του, όπως έλεγε η ανακοίνωση, ήταν υποχρεωμένη να τον πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουνε παιχνίδια».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να προσέχει τον Πάνο Ρούτσι και να του προσφέρει βοήθεια ανά πάσα στιγμή, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά των γιατρών και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρου του κου Ρούτσι, καλώντας τους να αναλάβουν την ποινική ευθύνη για ότι του συμβεί εάν τον εμποδίζουν να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου απέφυγε να παραλάβει το αίτημα του δικαστηρίου για εκταφή με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης. Παίζει θέατρο με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης».

