Απεργία πείνας Πάνου Ρούτσι: Οι αλληλέγγυοι ήταν εκείνοι που προσκάλεσαν τον Βασίλη Μπισμπίκη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 21η ημέρα της απεργίας πείνας, που πραγματοποιεί με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Μια νέα διάσταση στο ζήτημα, που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ώρες με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα και τη Μιρέλα Ρούτσι να αρνείται κατηγορηματικά ότι κάλεσαν τόσο τον ίδιο όσο και την Δέσποινα Βανδή στην απεργία πείνας του συζύγου της, Πάνου, δίνει η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram η κυρία Κουτσούμπα, δημοσιεύει ένα βίντεο με γνωστές τραγουδίστριες, οι οποίες με το τραγούδι τους συμπαραστέκονται στον απεργό πείνας και συνοδεύει την ανάρτησή της με την πληροφορία ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι ήταν εκείνοι που προσκάλεσαν τον Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και την Δέσποινα Βανδή και τον Στέλιο Ρόκο.

Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει:

"Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα"

Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγουδι.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί. Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στην Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από την Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για τα "φανεί", ούτε για να "ξεπλυθεί". Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν. Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.

Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγο του για 21η μέρα απεργού πείνας και την ρωτάνε για τον... Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει!

Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις.

Σήμερα στις 8.30 μμ σας περιμένουμε με κιθάρες και τραγούδια στο Σύνταγμα για να στηρίξουμε τον Πάνο Ρούτσι

Στο βίντεο: Σάββατο βράδυ οι Γιώτα Νέγκα Τάνια Τσανακλίδου Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδούν στον Π. Ρούτσι, με αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη.