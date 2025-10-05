«Δεν τον καλέσαμε ποτέ - Μου είπαν ότι ήταν εκεί» λέει η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι για τον Μπισμπίκη

Λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα, η Μιρέλα Ρούτσι αρνείται κατηγορηματικά ότι κάλεσαν τόσο τον ίδιο όσο και την Δέσποινα Βανδή στην απεργία πείνας του συζύγου της


«Αδειάζει» τον Βασίλη Μπισμπίκη η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι. Λίγες ημέρες μετά το «παρών» που έδωσε ο ηθοποιός στο Σύνταγμα για να δει τον απεργό πείνας, η σύζυγός του - μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» δηλώνει ότι ουδέποτε ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε το ζεύγος Βανδή - Μπισμπίκη.

«Όχι, κατηγορηματικά όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μιρέλα Ρούτσι και συμπλήρωσε: «Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει» πρόσθεσε στη συνέχεια η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι.

Τότε η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν υπάρχει πιθανότητα να τον είχε καλέσει ο σύζυγός της με εκείνη να απαντά, «Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».

Οι παραπάνω αναφορές της συζύγου του Πάνου Ρούτσι δεν δένουν με όσα είχε πει μετά το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη και την παρουσία του στο Σύνταγμα ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Βασίλης Μπισμπίκης: Ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο» είχε δηλώσει ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ενώ σε άλλες δηλώσεις στον Νίκο Συρίγο είπε, «Θα μπορούσα να έρθω έτσι κι αλλιώς σε δεύτερο χρόνο. Τώρα με καλέσανε να έρθω. Ο κ. Ρούτσι. Και τη Δέσποινα ειδικά. Η Δέσποινα είναι Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω, να δώσω κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έρχεται χιλιάδες άλλος κόσμος. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο».

Αυτές οι αναφορές του όμως διαψεύστηκαν από την οικογένεια του Πάνου Ρούτσι. Όπως διαψεύστηκαν και τα σημειώματα που υποστήριζε ότι είχε αφήσει ο Βασίλης Μπισμπίκης στα αυτοκίνητα που χτύπησε...

