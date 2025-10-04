Βασίλης Μπισμπίκης: «Πούλαγε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν για τηλεθέαση» λέει φίλος του

Πολύ καλός φίλος του Βασίλη Μπισμπίκη υποστήριξε ότι τα ΜΜΕ έδωσαν μεγάλη έκταση στο γεγονός ότι παρέσυρε πολλά σταθμευμένα οχήματα και μια γκαραζόπορτα ενώ στη συνέχεια διέφυγε.

Όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο πολύ καλός φίλος του Βασίλη Μπισμπίκη, ο ηθοποιός αναλαμβάνει πάντα την ευθύνη που του αναλογεί. «Έχω διαβάσει και έχω ακούσει αρνητική κριτική και σχόλια για τον Βασίλη. Σε καμία περίπτωση δεν τον αντιπροσωπεύουν. Πιστεύω ότι κανένας από αυτούς που μίλησε αρνητικά δεν τον γνωρίζει προσωπικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι πούλαγε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν στο όνομα της τηλεθέασης. Είναι ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί. Είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει μπροστά και λέει “ναι εγώ”. Δεν θα έφτιαχνε κάποιο σενάριο ή κάποια ιστορία για να δικαιολογήσει κάτι. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις να κάνουμε την παρέα μας, να έχει πιει και να μην οδηγήσει, αλλά να προθυμοποιηθεί και να το δώσει σε κάποιον άλλον να οδηγήσει», δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Ο Βασίλης έχει υιοθετήσει πλήρως την κρητική κουλτούρα στη ζωή του, επιδιώκει να έρχεται συχνά στην Κρήτη και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που έχουν κρητική μουσική», πρόσθεσε στη συνέχεια.