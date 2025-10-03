Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια στην πρώην σύζυγό του μετά το τροχαίο - «Γλίτωσες κορίτσι μου»

Το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με σχόλια να δέχονται τόσο ο ίδιος όσο και όσοι σχετίζονται μαζί του.

Με τη δίκη του να έχει οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου, οι αντιδράσεις στα social media πληθαίνουν, ενώ πολλοί σχολιάζουν με αρνητικούς χαρακτηρισμούς τόσο τις αναρτήσεις του Μπισμπίκη όσο και της συντρόφου του, Δέσποινας Βανδή. Στο στόχαστρο των σχολίων βρέθηκε ακόμη και η πρώην σύζυγός του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη.

https://www.instagram.com/p/DPMqFwtDDP8/

Η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη ανέβασε μια selfie φωτογραφία της πριν από τρεις μέρες στον λογαριασμό της στο instagram. Πολλοί ήταν εκείνοι που χωρίς να αναφέρουν το όνομα του ηθοποιού, έσπευσαν να σχολιάσουν γράφοντας ότι, «γλίτωσε» και πως, «το κάρμα μίλησε», με την ίδια να μη δίνει καμιά περεταίρω απάντηση στα σχόλια αυτά.