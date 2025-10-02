Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στην υπόθεση του τροχαίου στη Φιλοθέη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, τονίζοντας πως δεν θεωρεί σωστό να ασκεί δημόσια κριτική ένας υπουργός σε έναν πολίτη για ενέργειες που έχουν ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη.

«Δεν πρόκειται να σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας πως το θέμα έχει πάρει το δρόμο του μέσω της σύλληψης και της δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν τελειώνει με απλές χρηματικές ποινές, όπως έχει γραφτεί σε μερικούς τίτλους, αλλά ισχύουν τόσο διοικητικά όσο και ποινικά μέτρα, που εφαρμόζονται συνδυαστικά. «Υπάρχουν διοικητικά μέτρα που αφορούν τον ΚΟΚ, υπάρχουν και ποινικά μέτρα συνδυαστικά. Άρα κάποιοι τίτλοι που λένε "πλήρωσε 1.200€ και τη γλίτωσε" δεν ισχύουν» τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με αφορμή δίκαια αιτήματα συγγενών θυμάτων τροχαίων. Πλέον, το αδίκημα της εγκατάλειψης θύματος χαρακτηρίζεται κακούργημα και όποιος εγκαταλείπει το σημείο τέλεσης ατυχήματος θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι συνέπειες είναι αυστηρότερες.

Αναλυτικά, αν υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, επιβάλλεται κάθειρξη έως 6 έτη, σε περίπτωση βαριάς σωματικής βλάβης έως 10 έτη, ενώ αν υπάρξει θάνατος, η κάθειρξη μπορεί να φτάσει έως και τα 20 έτη. Πρόκειται, όπως τόνισε, για πράξη που ισοδυναμεί με δολοφονία. Εξάλλου, με το μέτρο της υποτροπής, κάποιος που συλλαμβάνεται για οδικό αδίκημα αντιμετωπίζεται ως ύποπτος για πιθανή επανάληψη παρόμοιου εγκλήματος.

Συνοψίζοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι όσοι έχουν στο μυαλό τους πως αποφεύγοντας τις ευθύνες θα είναι σε καλύτερη μοίρα, κάνουν λάθος, καθώς η νομοθεσία τείνει να αντιμετωπίζει αυστηρότερα τέτοια περιστατικά, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια και τις ζωές των πολιτών.

