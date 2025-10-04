Γερμανού για Μπισμπίκη: «Ακούστηκαν απόψεις που ξέφυγαν του Δικαίου, ο Βασίλης ανέλαβε τις ευθύνες»

Για την πολυσυζητημένη υπόθεση του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη και τα σχόλια που δέχθηκε τόσο ο ηθοποιός ο και η ίδια, τοποθετήθηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10), μέσα από την εκπομπή της.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες μετά το σφοδρό τροχαίο, ο ηθοποιός είχε πάει καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα Δεν Γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού.

Η τοποθέτηση της Ναταλίας Γερμανού

«Το προηγούμενο Σάββατο, στην πρεμιέρα μας, φιλοξενήσαμε στον Βασίλη Μπισμπίκη. Όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου τα πληροφορήθηκα το απόγευμα της Κυριακής μαζί με τους περισσότερους. Συνέβησαν πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα, ακούστηκαν γνώμες σωστές, ψύχραιμες και αντικειμενικές αλλά και γνώμες που ξέφυγαν του Δικαίου κατά την προσωπική μου άποψη.

Είναι ένα τροχαίο ατύχημα με θύματα αυτοκίνητα και μαντρότοιχο, σίγουρα όχι ανθρώπους και ευτυχώς. Ζούμε στην χώρα του “αν”. Λένε “αν υπήρχαν θύματα;”. Ναι αλλά “κι αν το θύμα ήταν ο Μπισμπίκης;”. Αν είχε σκοτωθεί ο Βασίλης, πώς θα το είχαμε χειριστεί όλες τις επόμενες ημέρες; Ο Βασίλης, ως όφειλε, ανέλαβε όλες τις ευθύνες του».

Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Σαφώς υπήρξε ένα τροχαίο ατύχημα, χτυπήθηκαν κάποια οχήματα και ο Βασίλης έφυγε από το σημείο. Έπρεπε να χτυπήσει τα κουδούνια ή να αφήσει ένα σημείωμα», τόνισε η Ναταλία Γερμανού.

«Έστω και με χρονοκαθυστέρηση, εμφανίστηκε, παραδόθηκε, το παραδέχθηκε και ζήτησε συγγνώμη. Οι άστοχες δηλώσεις ήταν δύο που κάπως μου “χτύπησαν”. Τη μία την έκανε ο Βασίλης, την άλλη την έκανε η Ανθή (Βούλγαρη).

Καταλαβαίνω ότι πέρασε πολλή ώρα στο κρατητήριο και στον ανακριτή και τα νεύρα του δοκιμάστηκαν. Βγαίνοντας λοιπόν έξω που τον περίμεναν για ώρες οι δημοσιογράφοι, αφού τους εξηγεί τι έγινε, τους λέει “μακάρι να δείχνατε και τον ίδιο ζήλο για τον πολιτισμό”. Σωστή δήλωση, λάθος στιγμή. Ήταν άστοχο.

Εξίσου άστοχο βρήκα και το σχόλιο της Ανθής που, αφού τοποθετήθηκαν πολύ σωστά ως εκπομπή, αυτό που θα σκεφτείς να πεις είναι “αχ βρε Δέσποινα, τον χορό με τη Δανάη τον είδες”; Εδώ είπαν ότι έφυγε και υπήρχε άλλη γυναίκα μέσα στο αμάξι, έχουν ακουστεί… Να ασχοληθούμε με το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης, γιατί δεν άφησε σημείωμα ναι… το “κοίτα το cheek to cheek με τη Δανάη” όχι, σε καμία εκπομπή. Δεν είναι αυτό το θέμα. Και αν η προσπάθεια είναι πώς θα χωρίσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους, όχι δεν θα τους χωρίσουμε, ρε παιδιά… και να προσβάλουμε και τη Δανάη Παππά», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Ναταλία Γερμανού.

