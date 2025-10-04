Νέο επεισόδιο μεταξύ Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιος, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα»

Σκληρές εκφράσεις χρησιμοποίησε και πάλι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας από το Σύνταγμα για τις εξελίξεις της υπόθεσης του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι και το αίτηματα που έχει για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί δημοσίευση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει ως «αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως «η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατά τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε».

«Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτήν την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτήν την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα. Όχι άλλη ύβρη», προσέθεσε, έχοντας τον κ. Ρούτσι στο πλευρό του.

«Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη «σκληρή γλώσσα» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει.

Θυμίζω ότι μπήκατε στη Βουλή πουλώντας “καρδούλες” και ότι άλλαξατε. Από τότε έλεγα: “Μην τσιμπάτε, αυτά είναι επικοινωνιακά κόλπα και ότι είναι ένα κακό πλάσμα που δεν μπορεί να αλλάξει”.

Ολοένα όμως και περισσότεροι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουμε την εκμετάλλευση ενός ανθρώπου που πονάει για το παιδί που έχασε, για να κάνετε εσείς πολιτική καριέρα».

«Αλλά έχω να σας απευθύνω ένα δημόσιο ερώτημα που καλώ και όλους να σας ρωτάνε: “Γιατί, κυρία πρόεδρε και συνήγορε, το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν το καταθέσατε 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοικτός και το θυμηθήκατε αφού έκλεισε η ανάκριση;”. Ή δεν εκπροσωπούσατε σωστά τον κ. Ρούτσι τόσο καιρό ή κάτι άλλο συμβαίνει προφανώς…

Επειδή πολλοί μιλούν για την ανάγκη της Κάθαρσης, Κάθαρση δύναται να υπάρξει μόνον στο Δικαστήριο, ούτε στο Σύνταγμα (κενοτάφιο των νεκρών μας…), Ούτε στους δρόμους, ούτε σε λαϊκά Δικαστήρια. Στο δικαστήριο όλα στο φως», έγραψε ακόμη, μεταξύ άλλων.

Η @ZoeKonstant έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει: «η Κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της Κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι…»…χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, που για άλλη μία φορά, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και με… pic.twitter.com/Z42Mj9lBsS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

