Κωνσταντοπούλου: Πολιτικό σκουλήκι ο Γεωργιάδης - «Είσαι ένας επικίνδυνος άνθρωπος» απαντά ο Άδωνις

Νέα επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε από το Σύνταγμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είμαστε εδώ στο Σύνταγμα με τον Πάνο, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 21η μέρα της απεργίας πείνας. Ένας χαροκαμένος πατέρας ζητάει το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην αφήνουν έναν πατέρα να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», ανέφερε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega, το πρωί της Κυριακής.

Και συνέχισε επαναλαμβάνοντας τους βαρείς χαρακτηρισμούς που είχε εκτοξεύσει χθες κατά του Άδωνι Γεωργιάδη. «Ο κ. Μητσοτάκης, αυτός ο πρωθυπουργός σε αποδρομή, έχει βάλει, θα το ξαναπώ όπως είπα χθες στη δήλωσή μου, να τη δείτε τη δήλωσή μου, έναν τιποτένιο, ένα γελοίο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι, τον κ. Γεωργιάδη, το κύριος είναι περιττό, να ποδοπατάει τον αγώνα αυτού του χαροκαμένου πατέρα που ζητάει το αυτονόητο».

«Αυτό που παρακολουθούμε είναι η απόλυτη ύβρις. Να ποδοπατάνε τους νεκρούς, να ποδοπατάνε τον πόνο του πατέρα που ζητάει το αυτονόητο γιατί δεν θέλουν να μαθευτεί η αλήθεια», σχολίασε.

Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνος άνθρωπος η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Μας είχε κλείσει μέσα στη Βουλή. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο επικίνδυνος άνθρωπος είναι. Όταν έφυγε από πρόεδρος πανηγύριζαν οι υπάλληλοι», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο».

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action24, πρόσθεσε: «Πρέπει να σε κυβερνήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να καταλάβεις τι είναι. Ευτυχώς βέβαια που αυτό δεν θα γίνει ποτέ». Ανέφερε ακόμη: «Το ότι ανάγκασα την κυρία Κωνσταντοπούλου να σταματήσει το ταξίδι της στα Γιάννενα, να δηλώσει "γυρίζω επειγόντως στην Αθήνα για να πω σημαντικές ανακοινώσεις στο Σύνταγμα". Φτάνει στο Σύνταγμα και το μόνο που είπε είναι "ο Γεωργιάδης είναι ένα τιποτένιο σκουλήκι". Μου προκαλεί πολύ μεγάλη προσωπική ευχαρίστηση. Δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω"».