Γεωργιάδης: Δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει ο υπουργός Υγείας. Απαντώντας αυτή τη φορά μέσα από το Action24 ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει: «Κάτι συμβαίνει στον ψυχισμό και την ψυχική υγεία της κυρίας Κωνσταντοπούλου και κάτι πολύ καλό για εμένα. Ότι της χάλασα όλη τη σούπα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε τα παραπάνω μετά και τη διακοπή του ταξιδιού της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα Γιάννενα. «Το ότι ανάγκασα την κυρία Κωνσταντοπούλου να σταματήσει το ταξίδι της στα Γιάννενα, να δηλώσει "γυρίζω επειγόντως στην Αθήνα για να πω σημαντικές ανακοινώσεις στο Σύνταγμα". Φτάνει στο Σύνταγμα και το μόνο που είπε είναι "ο Γεωργιάδης είναι ένα τιποτένιο σκουλήκι". Μου προκαλεί πολύ μεγάλη προσωπική ευχαρίστηση. Δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω"».

Μάλιστα, ξεκαθαρίζει: «Όσο και να με βρίζουν, όσο και να φωνάζουν, όσο και να με λένε τιποτένιο σκουλήκι εγώ τη δουλειά μου θα την κάνω. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι ασθενείς θα βρίσκουν τα φάρμακά τους, θα βρίσκουν τον γιατρό τους και θα έχουν καλύτερα κτήρια και καλύτερα νοσοκομεία».

Η επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως «η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατά τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε».

«Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτήν την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτήν την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα. Όχι άλλη ύβρη», προσέθεσε, έχοντας τον κ. Ρούτσι στο πλευρό του.