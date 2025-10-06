Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ρούτσι: «Κανένα αίτημά μας δεν έχει γίνει δεκτό – Καμία επίσημη ενημέρωση»

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η οικογένεια Ρούτσι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του γιου του, σύμφωνα με όσα ανέφερε η συνήγορος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ζήτησα από τη Μιρέλα να είναι δίπλα μου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή η υπόθεση δεν αφορά πολιτικά παιχνίδια, αλλά ανθρώπινες ζωές και μια οικογένεια που εδώ και δύο χρόνια αγωνίζεται για την αλήθεια. Ο πατέρας της οικογένειας έχει συγκινήσει ολόκληρη τη χώρα με την πράξη αυτοθυσίας του, βάζοντας κυριολεκτικά το σώμα του μπροστά για να μάθει τι συνέβη. Πρέπει να ενημερωθείτε πρωτογενώς για όλα, την ώρα που οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και στην ενημέρωση συνεχίζονται», δήλωσε στην αρχική της τοποθέτηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι άφησε αιχμές σχετικά με την πληροφορία ότι έγινε δεκτό το αίτημα για νέες τοξικολογικές εξετάσεις, λίγη ώρα πριν τη συνέντευξη Τύπου.

«Αναγκάστηκα να μπω σε μια αγωνιώδη διαδικασία, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες επικοινωνίες για να διαπιστώσω αν υπάρχει όντως τέτοια εξέλιξη — κάτι που, για άγνωστο λόγο, φαίνεται να γνωρίζουν οι συνομιλητές των εξουσιών, αλλά όχι η ίδια η οικογένεια. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση. Η μόνη απάντηση που έχουμε από τη Λάρισα είναι η πρόταση του εισαγγελέα Εφετών να απορριφθεί το αίτημά μας για ακυρότητα της διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι κανένα από τα αιτήματα της οικογένειας Ρούτσι δεν έχει ικανοποιηθεί. «Όλες οι απαντήσεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα είναι απορριπτικές. Για δεύτερη φορά συμβαίνει το ίδιο: κυκλοφορεί μια είδηση στα μέσα ενημέρωσης, εμείς προσπαθούμε να μάθουμε τι ισχύει και ο ίδιος ο εισαγγελέας δηλώνει πως δεν γνωρίζει τίποτα. Σήμερα, η εισαγγελέας μάς είπε ότι είχε έδρα και θα εξετάσει το ζήτημα αργότερα. Κάποιοι παίζουν με την ανθρώπινη ζωή. Την περασμένη εβδομάδα διακινήθηκε ψευδώς ότι εγώ ζήτησα αναβολή – κάτι που είναι απολύτως αναληθές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας «επιφέρει ακυρότητες».

Αναφερόμενη στους ιατροδικαστές που είχαν χειριστεί αρχικά την υπόθεση, τόνισε πως «οι συγγενείς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παρέλειψαν κρίσιμα στοιχεία».

Καταγγελία για εκφοβισμούς

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο και για φαινόμενα εκφοβισμού και παρακολούθησης της οικογένειας: «Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας, ο γιος της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη παρατήρησε ύποπτες συμπεριφορές - παρακολουθήσεις, παραβιάσεις στο σπίτι και γενικότερα μια παρακρατικού τύπου στάση. Θα αποστείλω άμεσα εξώδικη διαμαρτυρία προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για όλα αυτά τα περιστατικά. Υπάρχει, τουλάχιστον, μια περίεργη και σίγουρα ύποπτη συμπεριφορά από πλευράς της αστυνομικής αρχής».

