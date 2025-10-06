Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τις τοξικολογικές στη σορό του γιου του

Δεκτό έχει γίνει από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά να διενεργηθούν εξετάσεις και να διαπιστωθούν τα αίτι του θανάτου του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στα Τέμπη. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μέσα στην ημέρα.

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι είχε απευθύνει σαφή προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να «πειράξει τον τάφο του γιού του». Όπως είπε την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού του και «δεν πρόκειται να γίνει δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί», όπως είπε, τονίζοντας ότι «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις».

«Ό,τι άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου. Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυόμισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου», είπε.