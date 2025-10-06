Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, κατέθεσε η Μαρία Καρυστανιού.

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» κατέθεσε το σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, σύμφωνα πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ.

Επίσης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει αίτημα για προκαταρκτική εξέταση για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την εκταφή του Ντένι Ρούτσι, γιου του Πάνου Ρούτσι, ενώ την ίδια ώρα έγινε δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του.

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι είχε απευθύνει σαφή προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να «πειράξει τον τάφο του γιού του».

Διαβάστε επίσης