Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

Κώστας Τσιτούνας

Η πολιτική σκηνή στη χώρα μπαίνει σε μια νέα φάση, όπου τρία πρόσωπα λειτουργούν ως «γρίφος» για τις ισορροπίες και τις εξελίξεις: ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Ο παράγοντας Σαμαράς

Ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό ακροατήριο εντός της Νέας Δημοκρατίας και να παρεμβαίνει με πατριωτικό και ιδεολογικό πρόσημο. Η στάση του απέναντι σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα, αλλά και η επιρροή του στη βάση, αποτελούν πρόκληση για την ηγεσία, η οποία πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην κυβερνητική γραμμή και στη διατήρηση ενότητας στο κόμμα. Η πρόσφατη παρέμβαση του Χρύσανθου Λαζαρίδη στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά έρχεται να ταράξει εκ νέου τα νερά της γαλάζιας πολυκατοικίας την ώρα που αρκετοί βουλευτές της ΝΔ ζητούν με δημόσιες τοποθετήσεις τους την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην Κ.Ο. της ΝΔ.

Με άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι σύμβουλος και από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, (στο πλευρό του οποίου βρίσκεται τόσο πριν τη θητεία του ως πρωθυπουργός, όσο κατά τη διάρκειά της και βέβαια και σήμερα), εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση, όχι στη ΝΔ, αλλά στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά.

Ο κ. Λαζαρίδης καταλογίζει στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι έχει «αποτύχει πλήρως» και ουσιαστικά του δείχνει την πόρτα της εξόδου από την εξουσία, αναφέροντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας», όπως «παρουσιάζεται σήμερα», αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Η παρέμβαση του σε αυτό το timing εκλαμβάνεται ως μήνυμα πλήρους ρήξης.

Εν μέσω έντονων σεναρίων για νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Λαζαρίδης βγάζει «κόκκινη κάρτα» στον νυν πρωθυπουργό, καθιστώντας έτσι σαφές πως η ρήξη μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά είναι οριστική και πως η μόνη περίπτωση επαναπροσέγγισης του πρώην πρωθυπουργού με τη ΝΔ, είναι με άλλο αρχηγό...

Αναφέρει μάλιστα απευθυνόμενος στον αρχηγό της ΝΔ ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εγκαίρως προειδοποιηθεί! Για όλα: και για την αποτυχία της κατευναστικής πολιτικής προς την Τουρκία και για την καταστροφική βιασύνη στην ‘πράσινη μετάβαση’, και για τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό, και για τη δράση των διακινητών στο Μεταναστευτικό».

Και καταλήγει, τονίζοντας ότι «δεν έσφαλλε επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τις συνέπειες. Έσφαλλε παρότι τον είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως! Κι όμως, παρουσιάζεται σήμερα ως η ‘μοναδική λύση κυβερνησιμότητας’. Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψιν, δεν είσαι η ‘λύση’. Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ».

Ο παράγοντας Τσίπρας

Την ίδια ώρα τα σενάρια επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στο προσκήνιο αναδιατάσσουν τον χώρο της Κεντροαριστεράς και προκαλούν σεισμικές δονήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να έχει έντονη απήχηση στην κοινωνία, αλλά η σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις νέες ηγεσίες της αντιπολίτευσης παραμένει αμφίσημη. Ο ίδιος καλείται να αποφασίσει αν θα κινηθεί ως «πατέρας» του χώρου ή ως αυτόνομη πολιτική δύναμη με προσωπικό στίγμα. Ο ίδιος συνεχίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του και μάλιστα την ερχόμενη Παρασκευή προγραμματίζει ομιλία στη Σορβόνη στο εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne».

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen» είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» και ο Αλ.Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο Αλ.Τσίπρας θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Σε κάθε περίπτωση οι παρεμβάσεις του έχουν ανοίξει για τα καλά το ζήτημα της αναδιάταξης στην κεντροαριστερά ενώ δεν είναι τυχαία η πρόταση που έριξε στο δημόσιο διάλογο ο Διονύσης Τεμπονέρας για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα σε ρόλο εγγυητή για την επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά.

Ο παράγοντας Καρυστιανού

Σπαζοκεφαλιά αποτελεί και η τεράστια αποδοχή της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό προσκήνιο, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα. Εκπροσωπεί μια γενιά που διεκδικεί χώρο και λόγο στη δημόσια ζωή, αμφισβητώντας το παλιό πολιτικό κατεστημένο. Η πορεία της θα δείξει αν πρόκειται για παροδικό φαινόμενο ή για μόνιμη μετατόπιση στο πολιτικό σκηνικό. Η ίδια αρνείται να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της αν και στην τελευταία της συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή υποστηρίζει ότι δεν θα ιδρύσει κάποιο πολιτικό φορέα αλλά βρίσκεται σε αναμονή λέγοντας ότι ονειρεύεται κάτι «καινούργιο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, χωρίς απαραίτητα η ίδια να ηγείται αυτού ή να αποτελεί μέρος του.

«Εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο». «Είμαι και εγώ στο 25%» λέει, παραπέμποντας σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιθανόν να την στήριζε, εάν έκανε κόμμα.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του; Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο» σημειώνει επίσης.

Ο τριπλός γρίφος

Σαμαράς, Τσίπρας και Καρυστιανού σχηματίζουν ένα τριπλό σταυροδρόμι για την ελληνική πολιτική:

Θα επηρεάσει ο Σαμαράς την πορεία της Νέας Δημοκρατίας;

Θα καταφέρει ο Τσίπρας να επανενώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς ή θα δημιουργήσει νέα σχήματα;

Θα κατορθώσει η Καρυστιανού να εδραιωθεί ως φωνή της νέας εποχής;

Η νέα πολιτική πραγματικότητα δεν είναι απλώς άθροισμα προσώπων· είναι η διασταύρωση εμπειρίας, επιρροής και ανανέωσης. Το πώς θα λυθεί αυτός ο «γρίφος» θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της χώρας τα επόμενα χρόνια.

