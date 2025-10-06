«Βολές» Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου: Βλέπει τα Τέμπη ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση

«Είμαστε δίπλα στον Πάνο Ρούτσι», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας την «κόκκινη γραμμή»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

«Βολές» Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου: Βλέπει τα Τέμπη ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση
Αρχείου - In Time
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πυρά» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με τη στάση της στην απεργία πείνας και στα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ παράλληλα επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό, αλλά υπάρχει μια "κόκκινη γραμμή"».

Μαρινάκης: «Είμαστε δίπλα στον Πάνο Ρούτσι»

Χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως «Πριν και πάνω απ’ όλα, η Κυβέρνηση δι’ εμού από την πρώτη στιγμή, δηλαδή την επόμενη μέρα της έναρξης της απεργίας πείνας, στάθηκε στο πλευρό ενός πατέρα, ο οποίος διεκδικεί το οτιδήποτε πιστεύει στη μνήμη του γιου του και στο όνομα της αλήθειας. Πιο καθαρή δήλωση από αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει. Αυτονόητη σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτό ούτε αμφισβητείται ούτε έγινε με καθυστέρηση ούτε αργήσαμε να το θυμηθούμε, όπως κάποιοι καλοθελητές της αντιπολίτευσης ισχυρίζονται. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν οι αποδελτιώσεις και των ενημερώσεων πολιτικών συντακτών. Ας κάτσουν να τα δουν στην αντιπολίτευση, για να μην λένε στον κόσμο ανοησίες».

Αμέσως μετά, τόνισε: «Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα στον άνθρωπο αυτό, σε ανθρώπινο επίπεδο, ως γονείς, ως άνθρωποι, όχι ως κόμματα ή ως Κυβέρνηση. Ναι, είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Αλλά υπάρχει μια "κόκκινη γραμμή". Το τι θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη, όπως σε όλα τα ζητήματα. Και αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να δώσει τις δικές της απαντήσεις και απαγορεύεται μέχρι να δοθούν αυτές να προδικάζουμε τις απαντήσεις της ή να «παραγγέλνουμε» ποιες απαντήσεις μας αρέσουν. Αυτό μπορεί να το κάνουν άλλοι χώροι, κρίνονται για αυτό. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε με τα σωστά μας και με τα λάθη μας».

«Βολές» Μαρινάκη κατά της Κωνσταντοπούλου: «15ο υπόγειο και πιο κάτω»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για ιδιοτελή στάση προκειμένου να επιβιώσει πολιτικά. Υπογράμμισε πως η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας «πάνω στον θυμό της και στην οργή της δείχνει τον χαρακτήρα της».

Χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Δηλώσεις, όπως αυτές που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου για τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι έχουν ξαναγίνει. Το 15ο υπόγειο και πιο κάτω. Βέβαια, ένας άνθρωπος, ο οποίος παριστάνει τον θεματοφύλακα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με γνωστά κίνητρα, σε κάθε περίπτωση όχι ανθρώπινα, εντελώς ιδιοτελή κίνητρα, που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπας και επιβιώσει πολιτικά».

Πρόσθεσε ότι «Τα Τέμπη η κυρία Κωνσταντοπούλου τα βλέπει όχι ως ένα τραγικό δυστύχημα που όλοι θέλουμε δικαιοσύνη, αλλά ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος στη Βουλή -το έχω δει εγώ με τα μάτια μου- και δεν ήταν η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, προσέβαλε τη μνήμη ενός εκ των νεκρών, γιατί «δεν της αρέσει» αυτός ο νεκρός, μπορεί να επιλέγει άλλους, λες και οι νεκροί «ζυγίζονται», όλοι την ίδια αξία έχουν και όλοι οι συγγενείς τον ίδιο πόνο έχουν -και αναφέρομαι στον μηχανοδηγό- μπορεί να τα κάνει όλα».

Και συμπλήρωσε λέγοντας: «Είναι αδίστακτη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ευτυχώς που πάνω στον θυμό της και στην οργή της δείχνει τον χαρακτήρα της και προφανώς και έχει ιδιοτέλεια και γύρω από τον άνθρωπο αυτόν. Τη διαχωρίζω από τον πατέρα αυτόν. Τον σέβομαι απόλυτα τον πατέρα. Όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό του δεν βλέπει έναν πονεμένο άνθρωπο, που θέλει δικαιοσύνη. Βλέπει μια ευκαιρία να καθυστερήσει τη δίκη και να ικανοποιήσει τις δικές της πολιτικές "ορέξεις"».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση συνεργασίας Κυβέρνησης-Δήμων για ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τζίνας Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφο της

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαβάνος για Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη - Προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν σωτήρας

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αττική: Πάνω από 190 παραβάσεις αλκοόλ σε πέντε μέρες

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ελ. Βενιζέλος: Θερμή υποδοχή στους 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα - Μαζί τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

17:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Έρχονται νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για κάλυψη κενών στα σχολεία

17:12LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Τι απαντά στις φήμες που την θέλουν να εγκαταλείπει την μουσική μετά τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αλλαγή πλεύσης από την Δικαιοσύνη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

16:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η κίνηση Τσίπρα σηματοδοτεί φιλοδοξία - Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα

16:51ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Με 4/5 βαθμολογούν το ΕΣΥ οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν

16:50LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα Στεφανίδου έφυγε, το νέο πρόγραμμα που έρχεται

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για την παραίτηση Τσίπρα: Τον τιμώ, δεν θα είμαστε αντίπαλοι, χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών και μαθητών στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βολές» Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου: Βλέπει τα Τέμπη ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση

16:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός είναι πιο ακριβός από ποτέ, σε πρωτοφανή υψηλά

16:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Αυτή η ανατροπή…!» - Το ποστ θαυμασμού της UEFA για τη νίκη επί της Κηφισιάς

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αλλαγή πλεύσης από την Δικαιοσύνη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαβάνος για Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη - Προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν σωτήρας

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

16:50LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα Στεφανίδου έφυγε, το νέο πρόγραμμα που έρχεται

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για την παραίτηση Τσίπρα: Τον τιμώ, δεν θα είμαστε αντίπαλοι, χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ελ. Βενιζέλος: Θερμή υποδοχή στους 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα - Μαζί τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ