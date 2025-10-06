«Βολές» Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου: Βλέπει τα Τέμπη ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση

«Πυρά» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με τη στάση της στην απεργία πείνας και στα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, ενώ παράλληλα επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό, αλλά υπάρχει μια "κόκκινη γραμμή"».

Μαρινάκης: «Είμαστε δίπλα στον Πάνο Ρούτσι»

Χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως «Πριν και πάνω απ’ όλα, η Κυβέρνηση δι’ εμού από την πρώτη στιγμή, δηλαδή την επόμενη μέρα της έναρξης της απεργίας πείνας, στάθηκε στο πλευρό ενός πατέρα, ο οποίος διεκδικεί το οτιδήποτε πιστεύει στη μνήμη του γιου του και στο όνομα της αλήθειας. Πιο καθαρή δήλωση από αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει. Αυτονόητη σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτό ούτε αμφισβητείται ούτε έγινε με καθυστέρηση ούτε αργήσαμε να το θυμηθούμε, όπως κάποιοι καλοθελητές της αντιπολίτευσης ισχυρίζονται. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν οι αποδελτιώσεις και των ενημερώσεων πολιτικών συντακτών. Ας κάτσουν να τα δουν στην αντιπολίτευση, για να μην λένε στον κόσμο ανοησίες».

Αμέσως μετά, τόνισε: «Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα στον άνθρωπο αυτό, σε ανθρώπινο επίπεδο, ως γονείς, ως άνθρωποι, όχι ως κόμματα ή ως Κυβέρνηση. Ναι, είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Αλλά υπάρχει μια "κόκκινη γραμμή". Το τι θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη, όπως σε όλα τα ζητήματα. Και αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να δώσει τις δικές της απαντήσεις και απαγορεύεται μέχρι να δοθούν αυτές να προδικάζουμε τις απαντήσεις της ή να «παραγγέλνουμε» ποιες απαντήσεις μας αρέσουν. Αυτό μπορεί να το κάνουν άλλοι χώροι, κρίνονται για αυτό. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε με τα σωστά μας και με τα λάθη μας».

«Βολές» Μαρινάκη κατά της Κωνσταντοπούλου: «15ο υπόγειο και πιο κάτω»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για ιδιοτελή στάση προκειμένου να επιβιώσει πολιτικά. Υπογράμμισε πως η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας «πάνω στον θυμό της και στην οργή της δείχνει τον χαρακτήρα της».

Χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Δηλώσεις, όπως αυτές που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου για τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι έχουν ξαναγίνει. Το 15ο υπόγειο και πιο κάτω. Βέβαια, ένας άνθρωπος, ο οποίος παριστάνει τον θεματοφύλακα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με γνωστά κίνητρα, σε κάθε περίπτωση όχι ανθρώπινα, εντελώς ιδιοτελή κίνητρα, που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπας και επιβιώσει πολιτικά».

Πρόσθεσε ότι «Τα Τέμπη η κυρία Κωνσταντοπούλου τα βλέπει όχι ως ένα τραγικό δυστύχημα που όλοι θέλουμε δικαιοσύνη, αλλά ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος στη Βουλή -το έχω δει εγώ με τα μάτια μου- και δεν ήταν η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, προσέβαλε τη μνήμη ενός εκ των νεκρών, γιατί «δεν της αρέσει» αυτός ο νεκρός, μπορεί να επιλέγει άλλους, λες και οι νεκροί «ζυγίζονται», όλοι την ίδια αξία έχουν και όλοι οι συγγενείς τον ίδιο πόνο έχουν -και αναφέρομαι στον μηχανοδηγό- μπορεί να τα κάνει όλα».

Και συμπλήρωσε λέγοντας: «Είναι αδίστακτη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ευτυχώς που πάνω στον θυμό της και στην οργή της δείχνει τον χαρακτήρα της και προφανώς και έχει ιδιοτέλεια και γύρω από τον άνθρωπο αυτόν. Τη διαχωρίζω από τον πατέρα αυτόν. Τον σέβομαι απόλυτα τον πατέρα. Όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό του δεν βλέπει έναν πονεμένο άνθρωπο, που θέλει δικαιοσύνη. Βλέπει μια ευκαιρία να καθυστερήσει τη δίκη και να ικανοποιήσει τις δικές της πολιτικές "ορέξεις"».

Διαβάστε επίσης