Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανασύρανε δικογραφία που αφορά αξιόποινες πράξεις των ιατροδικαστών

«Τουλάχιστον μιμάμιση ώρα αφότου κυκλοφορούσε η είδηση ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, 16:09 με ειδοποίησαν ότι υπάρχει μια παραγγελία της εισαγγελέως», κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξή της στο OPEN.

Επίσης, κατήγγειλε πως της δόθηκε η παραγγελία και όχι η δικογραφία, την οποία την έστειλαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Λάρισας και δεν την δίνουν στο συνεργάτη της.

Περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, έκανε λόγο για καψώνια και μεθοδεύσεις, με στόχο «να μπαζώσουν την ενημέρωση».

Επίσης, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι ανέφερε ότι η ανάκριση δεν έχει κλείσει οριστικά, σημειώνοντας ότι αυτό θα το κρίνει το Συμβούλιο.

Αναφερθείσα στη δικογραφία, είπε πως δεν υπάρχουν τα αιτήματα των συγγενών. «Φαίνεται ότι ανασύρανε δικογραφία που αφορά αξιόποινες πράξεις των ιατροδικαστών στην ανάκριση για το έγκλημα των Τεμπών για να παραγγείλουν τις εκταφές» υποστήριξε.

Μάλιστα, προχώρησε στην προσωπική εκτίμηση ότι «θα προσπαθήσουν στο ακροατήριο να βγάλουν άκυρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων μετά τις εκταφές».

Συνεχίζοντας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε ότι προετοιμάζετα μια «κατάσταση στην οποία θα ρίξουν τους πάντες στα μαλακά».

Παρατήρησε ακόμα πως μετά την επίσκεψη του Αριχεπισκόπου Ιερώνυμου κυκλοφόρησε η είδηση ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας.

Ερωτηθείσα για τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, δεν έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεσή της περιορίζοντας να πει: «Ήταν να πω το είπα, όλη η κοινωνία που έχει σιχαθεί αυτές τις αυτάρασκες προκλητικές επιδείξεις εξουσίας, κατάλαβε ότι το μήνυμα που εξέπεμψα ήταν έως εδώ».

Ξεχώρισε από την κυβέρνηση τη στάση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Την ίδια ώρα, καυστική ήταν με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Χαρακτηριστικά, είπε πως είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πολιτικός να παραιτείται από βουλευτής και να λέει ότι παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά.

