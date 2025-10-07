Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε ανακοινώσεις σήμερα στις 20:00 μαζί με τον Πάνο Ρούτσι

Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το μεσημέρι της Τρίτης (07/10) μιλώντας προς τα τηλεοπτικά μέσα ανέφερε πως αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις στις 20:00 το βράδυ στο Σύνταγμα από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας έφτασε στο Σύνταγμα περίπου στις 12:30 κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων ο οποίος ανέφερε πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, ενώ έκανε λόγο και για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

«Ελπίζω μέχρι τις 8 το βράδυ, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

