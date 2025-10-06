Τέμπη: «Μόνο η Εισαγγελία μπορούσε να κρίνει τα αιτήματα για τοξικολογικές» λένε κυβερνητικές πηγές

Μόνο η Εισαγγελία Λαρίσης είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τα κόμματα ή τα τηλεοπτικά πάνελ ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως υποστηρίζουν, από την πρώτη στιγμή, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, έχουν εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή τους στον ανθρώπινο πόνο του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας. Επισημαίνουν παράλληλα ότι αποστρέφονται κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του πατέρα του θύματος από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν τον απόλυτο σεβασμό προς τον ρόλο της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών, που θεωρούν θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας.

Τονίζεται πως το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την αντίθεση συγκεκριμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχουν επενδύσει στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά τις υβριστικές αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Υπουργό Υγείας, οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι τέτοιες δηλώσεις δεν έχουν προηγούμενο. Υπογραμμίζουν πως η κ. Κωνσταντοπούλου αντιμετωπίζει το δυστύχημα στα Τέμπη όχι ως τραγωδία που απαιτεί δικαιοσύνη, αλλά ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση, εμφανίζοντας τον εαυτό της ως προστάτιδα των οικογενειών των θυμάτων με αποκλειστικά ιδιοτελή κίνητρα και χωρίς ανθρώπινη ευαισθησία.

