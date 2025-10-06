Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τσιμπάει πελάτες - Της είναι αδιάφορος ο Πάνος Ρούτσι»

Πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Υγείας, μετά τους βαρείς χαρακτηρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό του ότι είναι «πολιτικό σκουλήκι» έδωσε τη δική του απάντηση, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα κακό και ψυχρό άτομο».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τσιμπάει πελάτες, βγάζει λεφτά. Της είναι αδιάφορος ο Πάνος Ρούτσι. Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Μάλιστα, τόνισε ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε δυόμιση χρόνια να κάνει τον φάκελο για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Γιατί το κατέθεσε τώρα και ενώ ξεκίνησε την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι;».

Επανέλαβε μάλιστα ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλει να ανοίξει ξανά η ανακριτική διαδικασία, για να μην ξεκινήσει η δίκη τώρα.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου για δυόμιση χρόνια ξεχνούσε το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πολιτικό και οικονομικό όφελος. Δεν την νοιάζουν ούτε τα Τέμπη ούτε ο Πάνος Ρούτσι. Τη νοιάζει το δικηγορικό της γραφείο. Κάθε μέρα στη Βουλή που μιλάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλά για το γραφείο της. Βγάζει πελάτες, βγάζει λεφτά», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, όμως, άφησε αιχμές και για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Θα μπορούσα να πω και εγώ να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί; Όταν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο, με έβριζε το 99% των Ελλήνων. Θα μπορούσα κι εγώ όπως και κάποιοι άλλοι να βγαίνω και να το παίζω καλός».

Άδωνις Γεωργιάδης: Υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ δίπλα στον Πάνο Ρούτσι

Ο υπουργός Υγείας τόνισε μάλιστα ότι είναι πολύ σημαντικό να μην πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι, σημειώνοντας ότι «υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ δίπλα του στο Σύνταγμα».

«Για να είμαι βέβαιος ότι η υγεία του δεν θα κινδυνεύσει, υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ δίπλα στον Πάνο Ρούτσι. Ο ίδιος απορρίπτει κάθε είδους εξέταση από το ΕΚΑΒ. Με εντολή μου τρεις φορές την ημέρα τον ρωτάει για την υγεία του. Η κυρία Κοσμοπούλου τον κουράρει. Δεν ξέρω αν είναι συνέχεια εκεί».

Στάθηκε όμως και στον τρόπο που κυκλοφόρησε στα Μέσα η μεταφορά του σε ξενοδοχείο, τονίζοντας: «Όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν τον πάμε σε ξενοδοχείο, τον πάμε σε νοσοκομείο. Δεν το είπα για να προσβάλλω τον Πάνο Ρούτσι.

Αυτοί που το διέρρευσαν, το έκαναν για να προκαλέσουν ανησυχία στον ελληνικό λαό για την υγεία του; Οι γύρω από τον κ. Ρούτσι, που μίλησαν με τον κ. Ρούτσι, διέρρευσαν ότι πήγε στο ξενοδοχείο για λόγους υγείας. Ο Πάνος Ρούτσι είπε ότι ήταν καλά και πήγε στο ξενοδοχείο λόγω της πορείας».

