Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τσιμπάει πελάτες - Της είναι αδιάφορος ο Πάνος Ρούτσι»

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τσιμπάει πελάτες, βγάζει λεφτά. Της είναι αδιάφορος ο Πάνος Ρούτσι», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Επιμέλεια - Βάσω Ασμανίδου

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τσιμπάει πελάτες - Της είναι αδιάφορος ο Πάνος Ρούτσι»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Υγείας, μετά τους βαρείς χαρακτηρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό του ότι είναι «πολιτικό σκουλήκι» έδωσε τη δική του απάντηση, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα κακό και ψυχρό άτομο».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τσιμπάει πελάτες, βγάζει λεφτά. Της είναι αδιάφορος ο Πάνος Ρούτσι. Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Μάλιστα, τόνισε ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε δυόμιση χρόνια να κάνει τον φάκελο για τις τοξικολογικές εξετάσεις. Γιατί το κατέθεσε τώρα και ενώ ξεκίνησε την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι;».

Επανέλαβε μάλιστα ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλει να ανοίξει ξανά η ανακριτική διαδικασία, για να μην ξεκινήσει η δίκη τώρα.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου για δυόμιση χρόνια ξεχνούσε το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πολιτικό και οικονομικό όφελος. Δεν την νοιάζουν ούτε τα Τέμπη ούτε ο Πάνος Ρούτσι. Τη νοιάζει το δικηγορικό της γραφείο. Κάθε μέρα στη Βουλή που μιλάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλά για το γραφείο της. Βγάζει πελάτες, βγάζει λεφτά», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, όμως, άφησε αιχμές και για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Θα μπορούσα να πω και εγώ να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί; Όταν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο, με έβριζε το 99% των Ελλήνων. Θα μπορούσα κι εγώ όπως και κάποιοι άλλοι να βγαίνω και να το παίζω καλός».

Άδωνις Γεωργιάδης: Υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ δίπλα στον Πάνο Ρούτσι

Ο υπουργός Υγείας τόνισε μάλιστα ότι είναι πολύ σημαντικό να μην πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι, σημειώνοντας ότι «υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ δίπλα του στο Σύνταγμα».

«Για να είμαι βέβαιος ότι η υγεία του δεν θα κινδυνεύσει, υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ δίπλα στον Πάνο Ρούτσι. Ο ίδιος απορρίπτει κάθε είδους εξέταση από το ΕΚΑΒ. Με εντολή μου τρεις φορές την ημέρα τον ρωτάει για την υγεία του. Η κυρία Κοσμοπούλου τον κουράρει. Δεν ξέρω αν είναι συνέχεια εκεί».

Στάθηκε όμως και στον τρόπο που κυκλοφόρησε στα Μέσα η μεταφορά του σε ξενοδοχείο, τονίζοντας: «Όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν τον πάμε σε ξενοδοχείο, τον πάμε σε νοσοκομείο. Δεν το είπα για να προσβάλλω τον Πάνο Ρούτσι.

Αυτοί που το διέρρευσαν, το έκαναν για να προκαλέσουν ανησυχία στον ελληνικό λαό για την υγεία του; Οι γύρω από τον κ. Ρούτσι, που μίλησαν με τον κ. Ρούτσι, διέρρευσαν ότι πήγε στο ξενοδοχείο για λόγους υγείας. Ο Πάνος Ρούτσι είπε ότι ήταν καλά και πήγε στο ξενοδοχείο λόγω της πορείας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο Luben οι καταληψίες του ΕΠΑΛ Μεσσήνης που έκαναν δηλώσεις για τα αιτήματά τους με κουκούλες και full face

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Θεοφίλου: Πέθανε ο διακεκριμένος πυρηνικός φυσικός και αγωνιστής της Αριστεράς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Ευρωπαίοι αντιστέκονται στα μικρά ηλεκτρικά

09:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικονικά τιμολόγια: Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στις φυλακές

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: «Οι σχέσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ»

09:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 19χρονου στην Πυλαία

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός λόγω τροχαίου ατυχήματος - Καθυστερήσεις έως και 45 λεπτά

09:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γόννοι Λάρισας: Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέρφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο πιθανό είναι να προχωρήσει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα; Τα «αγκάθια» και τα κενά

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

09:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

08:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: «Η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζει, οι σχέσεις δεν διαταράσσονται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

09:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικονικά τιμολόγια: Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στις φυλακές

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός λόγω τροχαίου ατυχήματος - Καθυστερήσεις έως και 45 λεπτά

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ανησυχεί την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι - Ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν το αίτημά του

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ