Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, αναφέροντας πως «η αγάπη και η στήριξη του κόσμου» ήταν καθοριστική



Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας 

Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, ότι σταματά την απεργία πείνας που έκανε για 23 ημέρες.

Όπως ανέφερε μάλιστα ο ίδιος, ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του και ο κόσμος χειροκρότησε τον αγώνα του. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, αναφέροντας πως «η αγάπη και η στήριξη του κόσμου» ήταν καθοριστική. Αν και σταματά την απεργία, δήλωσε πως θα παραμείνει στο Σύνταγμα, καθώς «ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους».

Παράλληλα, κάλεσε σε συγκέντρωση σήμερα στις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος, για να «γιορτάσουν μαζί αυτή τη μεγάλη νίκη». Η σύζυγός του ευχαρίστησε τον Θεό και «τα αγγελάκια που έδωσαν φως και δύναμη» σε αυτή τη δοκιμασία.

Όπως δήλωσε: «Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε ότι ικανοποιήθηκαν πλήρως τα αιτήματα του εντολέα της, επισημαίνοντας πως η δικαιοσύνη κάνει πλέον πίσω σε βεβιασμένες διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, «ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις. Θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, ευχαριστώντας τον Πάνο και τη σύζυγό του, Μιρέλα, για την επιμονή και την πίστη τους.

