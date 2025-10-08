Νέα αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, που χτες ανακοίνωσε τον τερματισμό της απεργίας πείνας που έκανε στο Σύνταγμα, προγραμματισμένη για τις επόμενες ημέρες, ανεβλήθη από την αστυνομία.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Νέα οδηγία από την ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική αστυνομία αναμένεται να αποστείλει νέο έγγραφο στην εισαγγελία, στο οποίο θα καθορίζονται οι ακριβείς εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στη σορό.

Παράλληλα, θα ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας να ορίσει επίσημα τον τεχνικό της σύμβουλο, ο οποίος θα παραστεί κατά την εκταφή και θα παρακολουθήσει τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

