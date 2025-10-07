Κυβέρνηση για Ρούτσι: Εμείς δεν κάνουμε παραγγελιές στη Δικαιοσύνη

«Ουδέποτε μπήκαμε στον πειρασμό, να κάνουμε "παραγγελία" στη Δικαιοσύνη για το τι θα αποφασίσει και το τι όχι», κατέστησαν εκ νέου σαφές κυβερνητικές πηγές σχετικά με το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Υπογραμμίζουν πως είναι δουλειά της Δικαιοσύνης ν’ αποφασίσει και μόνο, προσθέτοντας ότι βρήκε τον τρόπο, «χωρίς εμείς να κάνουμε υποδείξεις να ικανοποιήσει το αίτημα Ρούτσι».

«Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα σε κάθε πατέρα, όπως τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει την απόλυτη οδύνη, σε ανθρώπινο επίπεδο, λέγοντας ότι έχει δικαίωμα αυτονοήτως να υποβάλει κάθε αίτημα. Κάθε λογικός άνθρωπος το λέει αυτό» τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Επισημαίνουν πως η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικούς και δημοσιογραφικούς χρόνους. «Λειτουργεί με θεσμικούς χρόνους, τηρώντας το Σύνταγμα και τους νόμους» προσθέτουν.

Περαιτέρω, σημειώνουν ότι τα αιτήματα που τέθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, τα αντιμετώπισε στο πλαίσιο της προστασίας της διαδικασίας αυτής, ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη πορεία προς την έναρξη της δίκης.

Τέλος, ασκούν κριτική στη στάση της προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας και συνογόρου του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας ότι στο πρόσωπο του πονεμένου πατέρα και του αιτήματός του είδε μια ευκαιρία να «παίξει καθυστερήσεις» με τη δίκη και να μπαχαλοποιήσει το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

