Τέμπη: «Φεύγουν» κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό κι 6 ακόμη για το «μπάζωμα»

Ένα βήμα πριν την απολογία των κατηγορουμένων φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Φωτεινής Μηλιώνη. Ο πρώην υφυπουργός έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φάση της εξέτασης μαρτύρων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να αποσταλούν οι πρώτες κλήσεις σε απολογία προς όλους τους εμπλεκομένους. Οι απολογίες, οι οποίες προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του Νοεμβρίου, θα αφορούν τόσο τον κ. Τριαντόπουλο όσο και τα υπόλοιπα επτά πρόσωπα που παραπέμφθηκαν μαζί του, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός και στελέχη από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Μετά την αποστολή των κλήσεων, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας για να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Τελική αρμοδιότητα για την παραπομπή ή μη των εμπλεκομένων σε δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο.