Ηράκλειο: «Ήταν άτυχος…»– Θλίψη για τον 53χρονο πατέρα τριών παιδιών που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Θλίψη έχει προκαλέσει ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή των Κάτω Καστελλιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο.

Θύμα του δυστυχήματος ήταν ένας 53χρονος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Διασώστες του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο όπου επιχείρησαν και απεγκλώβισαν τον 53χρονο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

«Μία ζωή ταλαίπωρος ήταν. Πάσχιζε για την οικογένειά του. Ήταν καλός οικογενειάρχης. Καλό παιδί! Ήταν άτυχος! Άτυχος!», ανέφεραν συγκλονισμένοι όσοι γνώριζαν τον 53χρονο.

Σημειώνεται ότι το νέο τραγικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των θανατηφόρων τροχαίων που καταγράφονται στην Κρήτη, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εθελοντικού συλλόγου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, από την αρχή της χρονιάς 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης