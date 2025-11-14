Ηράκλειο: Νεκρός ο 53χρονος οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στα Κάτω Καστελλιανά

Τραγική κατάληξη για τον 53χρονο οδηγό είχε το σοβαρό τροχαίο αργά που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Κάτω Καστελλιανά στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με το Cretalive, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν το όχημά του — υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες — εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, χτυπώντας σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πλαγίως σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Μετά την σφοδρή πρόσκρουση ο 53χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα στο σημείο να κληθεί εκτός από το ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής σπεύδοντας από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου.

Παρά την άμεση κινητοποίηση ωστόσο, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης, τη ζωή του έχασε κι ένας 48χρονος στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Διαβάστε επίσης