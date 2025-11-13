Αυτοκίνητο στο Ηράκλειο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να διαπεράσει και να διαλύσει τη βιτρίνα του καταστήματος 

Αυτοκίνητο στο Ηράκλειο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος
Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα και «πέρασε» μέσα από τη βιτρίνα του, σπάζοντάς τη.

Σύμφωνα με το creta24.gr το περιστατικό σημειώθηκε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και στη περιοχή έβρεχε.

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

