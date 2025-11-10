Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ένας 18χρονος στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11) στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα όταν ΙΧ που κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Τσεσμέ Ρεθύμνου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του.

Οδηγοί από διερχόμενα αυτοκίνητα ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραλαμβάνοντας τον 18χρονο οδηγό τον οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

