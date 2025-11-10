Συνελήφθη ανήλικος για την μεταφορά μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου

Στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Λιμενικό των Καλών Λιμένων ειδοποιήθηκε για την παρουσία μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής, στον Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος, που εντόπισαν 21 άτομα – 18 άνδρες και 3 ανήλικους. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία ειδικού κλιμακίου του Λιμενικού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 17χρονο από το Σουδάν, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής της ομάδας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών, το ταξίδι τους ξεκίνησε το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης, πληρώνοντας 8.000 έως 15.000 δηνάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα.

Η βάρκα με την οποία ταξίδευαν καταστράφηκε, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνεχίζει την προανάκριση για την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης