Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

Βίντεο από το τροχαίο στο Ηράκλειο έρχεται στο φως της δημοσιότητας με τις κινήσεις της γυναίκας, η οποία στην προσπάθεια της να περάσει απέναντι, παρασύρεται με σφοδρότητα από το διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Η γυναίκα λίγο πριν το τροχαίο στο Ηράκλειο φαίνεται ότι παρ’ ότι δείχνει να «ελέγχει» την κυκλοφορία, λίγα δευτερόλεπτα μετά μπαίνει μπροστά στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα αυτό να την εκσφενδονίσει στον αέρα προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο για να τις προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να την μεταφέρει στο ΠΑΓΝΗ.

Σοκαρισμένοι, επιχειρηματίες και περαστικοί δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί και σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

