Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Βίντεο με τη γυναίκα να πετάγεται στον αέρα

Απίστευτες είναι οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες από σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τα πλάνα από το βίντεο του neakriti.gr είναι σοκαριστικά δείχνοντας την παράσυρση μιας γυναίκας από αυτοκίνητο, που την πέταξε στον αέρα.



Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Το τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (10/11) στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να πετάγεται στον αέρα έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση με το όχημα, ενώ στη συνέχεια καταλήγει στο οδόστρωμα.

Περαστικοί και επιχειρηματίες σοκαρισμένοι σπεύδουν να βοηθήσουν τη γυναίκα, μετά ακριβώς από τη σοκαριστική παράσυρση, όπως φαίνεται από τις εικόνες που κατέγραψε κλειστό κύκλωμα.

