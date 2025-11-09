Θλίψη στην Ξάνθη – Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα γνωστός DJ της περιοχής

Ο άτυχος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (09/11)

Τραγικό θάνατο βρήκε την Κυριακή (9/11) ένας γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός DJ στην Ξάνθη, που τραυματίσθηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως αναφέρει το xanthinea.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Ο 54χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα μετά. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση.

Η είδηση του θανάτου του έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Ο άτυχος άνδρας – με καταγωγή από τον Πετεινό – διέμενε στο Χρυσοχώρι, όπου και επέστρεφε μετά από τη δουλειά.

«Την 9-11-2025 το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου» αναφέρει η Αστυνομία για το τραγικό συμβάν.

