Φολέγανδρος: «Το παιδί μου είναι κάτω από τα μάρμαρα», ξεσπά η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς, της νεαρής κοπέλας που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο το 2021, συνεχίζει να συγκλονίζει. Η μητέρα της, Αλέκα Ψαράκου, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στην εκπομπή της Ντόνας Δρούτσα και του Μάκη Πολάτου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

«Δυστυχώς ο νόμος του παρέχει το δικαίωμα να πάει σε δεύτερο βαθμό, ζητώντας κάποια ελαφρυντικά. Κατά τη δική μου γνώμη και της οικογένειάς μου, αλλά πιστεύω και της κοινής γνώμης, όταν ένας άνθρωπος καθομολογίαν δολοφόνος, ομόφωνα καταδικασμένος με πλήρη καταλογισμό χωρίς ψυχική ορμή, καταδικάζεται ισόβια, γιατί να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα; Και για μας είναι πολύ δύσκολο να ξαναζούμε τη δολοφονία του παιδιού μας και να ακούμε όλα αυτά στα δικαστήρια. Είναι πολύ σκληρό. Δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε λυπάμαι», είπε η κυρία Ψαράκου.

Η άτυχη Γαρυφαλλιά

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς τόνισε ότι δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια μία συγγνώμη από τον δράστη και την οικογένειά του: «Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη, ούτε η οικογένειά του. Χθες ακούσαμε τη μητέρα του να λέει ότι θέλει να μας παρηγορήσει και να ζητήσει συγγνώμη, μετά από τέσσερα χρόνια και μπροστά σε εφετείο που θέλουν καλύτερη μεταχείριση για το παιδί τους. Όλα αυτά είναι υποκριτικά. Έδειξαν πως το έγκλημα δεν το διέπραξε μόνο ένας, αλλά όλη η οικογένεια».

Η κυρία Ψαράκου αναφέρθηκε επίσης στα κίνητρα και στις δικαιολογίες του δράστη: «Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ρατσιστικό για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα γιατί αυτοί δεν είναι δολοφόνοι. Αυτός έχει νόσημα της πατριαρχίας και της έμφυλης βίας. Είναι κακός άνθρωπος, κτητικός, που ήθελε να αφανίσει τη Γαρυφαλλιά. Ζητάει μεταμέλεια και συγχώρεση, αλλά το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα. Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει αυτός;».

Ο 30χρονος δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Η μητέρα τόνισε την ανάγκη να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα: «Φοβόμαστε να το πούμε και να το διαχωρίσουμε. Η ζωή είναι ίδια για όλους, άντρες και γυναίκες. Εμείς δεν ζητάμε μεγαλύτερη τιμωρία, αλλά να αναγνωριστεί ως κίνητρο το φύλο».

Στις 3 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκη της Γαρυφαλλιάς

Η υπόθεση της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας θα συνεχιστεί με την εκδίκαση του εφετείου στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, με την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς να αναμένει διαφορετική στάση απέναντι στον δολοφόνο της κόρης τους.

Το Σάββατο (08/11) συνεχίστηκε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο 2021 από τον σύντροφό της καθώς ο κατηγορούμενος όπως έχει γίνει γνωστό ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.

Ο δράστης στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.