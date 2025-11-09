Φολέγανδρος: «Το παιδί μου είναι κάτω από τα μάρμαρα», ξεσπά η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο το 2021, ξεσπά για τον δράστη της κόρης της, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή της για την προσπάθεια να ζητήσει ελαφρυντικά

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φολέγανδρος: «Το παιδί μου είναι κάτω από τα μάρμαρα», ξεσπά η μητέρα της Γαρυφαλλιάς

Η Γαρυφαλλιά με την μητέρα της Αλέκα

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς, της νεαρής κοπέλας που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο το 2021, συνεχίζει να συγκλονίζει. Η μητέρα της, Αλέκα Ψαράκου, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στην εκπομπή της Ντόνας Δρούτσα και του Μάκη Πολάτου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

«Δυστυχώς ο νόμος του παρέχει το δικαίωμα να πάει σε δεύτερο βαθμό, ζητώντας κάποια ελαφρυντικά. Κατά τη δική μου γνώμη και της οικογένειάς μου, αλλά πιστεύω και της κοινής γνώμης, όταν ένας άνθρωπος καθομολογίαν δολοφόνος, ομόφωνα καταδικασμένος με πλήρη καταλογισμό χωρίς ψυχική ορμή, καταδικάζεται ισόβια, γιατί να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα; Και για μας είναι πολύ δύσκολο να ξαναζούμε τη δολοφονία του παιδιού μας και να ακούμε όλα αυτά στα δικαστήρια. Είναι πολύ σκληρό. Δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε λυπάμαι», είπε η κυρία Ψαράκου.

gariffalia-ginaikoktonia-folegandros.jpg

Η άτυχη Γαρυφαλλιά

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς τόνισε ότι δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια μία συγγνώμη από τον δράστη και την οικογένειά του: «Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη, ούτε η οικογένειά του. Χθες ακούσαμε τη μητέρα του να λέει ότι θέλει να μας παρηγορήσει και να ζητήσει συγγνώμη, μετά από τέσσερα χρόνια και μπροστά σε εφετείο που θέλουν καλύτερη μεταχείριση για το παιδί τους. Όλα αυτά είναι υποκριτικά. Έδειξαν πως το έγκλημα δεν το διέπραξε μόνο ένας, αλλά όλη η οικογένεια».

Η κυρία Ψαράκου αναφέρθηκε επίσης στα κίνητρα και στις δικαιολογίες του δράστη: «Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ρατσιστικό για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα γιατί αυτοί δεν είναι δολοφόνοι. Αυτός έχει νόσημα της πατριαρχίας και της έμφυλης βίας. Είναι κακός άνθρωπος, κτητικός, που ήθελε να αφανίσει τη Γαρυφαλλιά. Ζητάει μεταμέλεια και συγχώρεση, αλλά το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα. Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει αυτός;».

dolofonos-folegandros.jpg

Ο 30χρονος δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Η μητέρα τόνισε την ανάγκη να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα: «Φοβόμαστε να το πούμε και να το διαχωρίσουμε. Η ζωή είναι ίδια για όλους, άντρες και γυναίκες. Εμείς δεν ζητάμε μεγαλύτερη τιμωρία, αλλά να αναγνωριστεί ως κίνητρο το φύλο».

Στις 3 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκη της Γαρυφαλλιάς

Η υπόθεση της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας θα συνεχιστεί με την εκδίκαση του εφετείου στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, με την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς να αναμένει διαφορετική στάση απέναντι στον δολοφόνο της κόρης τους.

Το Σάββατο (08/11) συνεχίστηκε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο 2021 από τον σύντροφό της καθώς ο κατηγορούμενος όπως έχει γίνει γνωστό ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.

Ο δράστης στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49WHAT THE FACT

Υπάλληλος ξενοδοχείου μούλιαζε τα βρώμικα σεντόνια στο τζακούζι

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φολέγανδρος: Ξεσπά η μητέρα της Γαρυφαλλιάς - «Το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα, ποια δεύτερη ευκαιρία θέλει ο δράστης;»

15:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Έλληνες νικητές του Μαραθωνίου στο Newsbomb: «Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, προχωράμε στα επόμενα»

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 76-78: Απόδραση με καλάθι του Μπράουν στα 0,8’’ – «100άρα» ο Ολυμπιακός, ντεμπούτο ο Έβανς

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί ειδικοί της RAF στο Βέλγιο για τη «μάχη» των drones

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: «Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι, ήθελε να θυσιαστεί για παραδειγματισμό η Ελλάδα»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Εκεί όπου μία ολόκληρη πόλη ζει κάτω από την ίδια στέγη

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Ένα πετροκούναβο προκάλεσε blackout στο μισό νομό

14:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραθώνιος-Παναγιώτης Καραΐσκος: «Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε αν το θέλουμε και το αγαπάμε», λέει στο Newsbomb

14:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαρίντ

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυμμένος θησαυρός του Πακιστάν αξίας 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγιδευμένος στη γεωπολιτική

14:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Το συγκλονιστικό θαύμα που επιβεβαίωσαν χιλιάδες πιστοί

14:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Κοσμοσυρροή στην Αίγινα για προσκύνημα

14:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος - Ματίνα Νούλα: «Ήθελα πολύ την πρώτη θέση και τα κατάφερα», λέει στο Newsbomb

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανίδα τραγουδίστρια παντρεύτηκε «άθελα» της Μαλαισιανό Σουλτάνο - Τώρα ζητάει διαζύγιο

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ Γουόνγκ - Βίντεο

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Στη φυλακή 7 άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Νικητές και συμμετέχοντες μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο Newsbomb - «Όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: «Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι, ήθελε να θυσιαστεί για παραδειγματισμό η Ελλάδα»

14:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νεκτάριος: Το συγκλονιστικό θαύμα που επιβεβαίωσαν χιλιάδες πιστοί

13:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «μοναχός» - Youtuber που πιάστηκε με δύο κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο

15:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Έλληνες νικητές του Μαραθωνίου στο Newsbomb: «Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, προχωράμε στα επόμενα»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φολέγανδρος: Ξεσπά η μητέρα της Γαρυφαλλιάς - «Το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα, ποια δεύτερη ευκαιρία θέλει ο δράστης;»

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Νικητές και συμμετέχοντες μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο Newsbomb - «Όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο παίρνεις τα ρέστα σου»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Έκπληξη η ταυτότητα του «επιθεωρητή Ζακ Κλουζό» - Ποιος είναι ο άνδρας της φωτογραφίας

12:15LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη: Χώρισε μετά από 11 χρόνια γάμου με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει σήμερα ένας γάμος στην Ελλάδα - Από 6.000 έως και 100.000 ευρώ το «ναι» της ζωής σας

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γυναίκες και παιδιά εξαφάνισαν σφαίρες και όπλα μετά το μακελειό

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε το άτομο που έβαλε τη βόμβα που ξεκίνησε το μακελειό - Ανήκει στην οικογένεια Καργάκη

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Πύθωνας έξι μέτρων τυλίχτηκε στο λαιμό ξεναγού στο Βόρνεο

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μοναχοί–βιτρίνα σε κύκλωμα ναρκωτικών - Οκτώ συλλήψεις σε Ρόδο και Αττική

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια – «Μην το πείτε στην οικογένειά μου»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Ένα πετροκούναβο προκάλεσε blackout στο μισό νομό

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ