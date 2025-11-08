Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Με την εξέταση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων ολοκληρώνεται το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς
Σήμερα (8/11) εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο. Με την εξέταση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων ολοκληρώνεται το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή του κατηγορούμενου, ενώ το απόγευμα εξετάστηκε ο ένας εκ των τριών ψυχιάτρων της υπόθεσης. Η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώνεται στην προσπάθεια να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός στον δράστη, ώστε να μειωθεί η ποινή των ισοβίων που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον Δεκέμβριο του 2022.

