Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς
Με την εξέταση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων ολοκληρώνεται το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σήμερα (8/11) εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο. Με την εξέταση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων ολοκληρώνεται το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων.
Στο δικαστήριο κατέθεσαν η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή του κατηγορούμενου, ενώ το απόγευμα εξετάστηκε ο ένας εκ των τριών ψυχιάτρων της υπόθεσης. Η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώνεται στην προσπάθεια να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός στον δράστη, ώστε να μειωθεί η ποινή των ισοβίων που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον Δεκέμβριο του 2022.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
09:38 ∙ WHAT THE FACT
Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ
08:07 ∙ WHAT THE FACT