Φολέγανδρος: Στις 3 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκη της Γαρυφαλλιάς
Σήμερα (8/11) εκδικάστηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο
Tην Κυριακή συνεχίστηκε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο 2021 από τον σύντροφό της καθώς ο κατηγορούμενος όπως έχει γίνει γνωστό ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.
Ο δράστης στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Η δίκη διεκόπη για να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.
