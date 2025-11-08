Φολέγανδρος: Στις 3 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκη της Γαρυφαλλιάς

Tην Κυριακή συνεχίστηκε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο 2021 από τον σύντροφό της καθώς ο κατηγορούμενος όπως έχει γίνει γνωστό ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.

Ο δράστης στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η δίκη διεκόπη για να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

