Γαρυφαλλιά: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη

Δικαιωμένοι αισθάνονται οι συγγενείς – 18 χρόνια κάθειρξη για τον δολοφόνο

Γαρυφαλλιά: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον 50χρονο σύντροφό της και να του επιβάλλει ποινή κάθειρξης 18 ετών για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η αδελφή της Γαρυφαλλιάς προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη δικαίωση της μνήμης της αδικοχαμένης νέας γυναίκας.

«Η δίκη ολοκληρώθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση. Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει “φτάνει”», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της αδελφής της Γαρυφαλλιάς

Συγγενείς της οικογένειας μίλησαν στο Star, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους αλλά και την αίσθηση δικαίωσης που νιώθουν μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου. Παράλληλα, αποδοκίμασαν έντονα τον δράστη κατά την έξοδό του από την αίθουσα.

