Πάτρα: Καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου – Ξεκινά σήμερα η δίκη

Ξεκινά, σήμερα, στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου από τον πρώην σύντροφό της, που έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2024 έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα.

Η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τόσο για τη σκληρότητά της όσο και γιατί η 41χρονη είχε βρεθεί σε ξενοδοχείο προκειμένου να ηρεμήσει μακριά από τον πρώην σύντροφό της. Ο δράστης, ωστόσο, την ακολούθησε, την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο και την χτύπησε μέχρι θανάτου.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», καταγράφουν όσα προηγήθηκαν αλλά και όσα συνέβησαν τη στιγμή της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της, εκείνο το μοιραίο βράδυ έξω από το ξενοδοχείο.

Στιγμιότυπο από το βράδυ που δολοφονήθηκε βάναυσα η 41χρονη Γαρυφαλλιά από τον πρώην σύντροφό της

Καρέ - καρέ το χρονικό της δολοφονίας της Γαρυφαλλίας

Η άτυχη γυναίκα φτάνει στο ξενοδοχείο επτά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, περπατώντας γρήγορα προς την είσοδο. Στις 12:32 καταφθάνει ο σύντροφός της. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το οποίο πετά με δύναμη στο πάτωμα πριν την είσοδο. Στις 12:35 αποχωρεί από το ξενοδοχείο με γρήγορο βήμα. Δύο λεπτά αργότερα, στις 12:37, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο, κοντοστέκεται λίγα μέτρα από την είσοδο και κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί πως δεν την παρακολουθεί κανείς. Προχωρά προσεκτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ.

Στις 12:39 κάνει και πάλι την εμφάνισή του ο σύντροφός της. Η Γαρυφαλλιά πηγαίνει προς το μέρος του, πίσω από ένα λεωφορείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 12:40, οι δύο τους φαίνονται στην είσοδο του πάρκινγκ. Ο άνδρας τη χτυπά με κλωτσιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η Γαρυφαλλιά να πέσει αναίσθητη στο έδαφος. Ο δράστης στέκεται από πάνω της και προσπαθεί να τη συνεφέρει. Στις 12:41, τη σηκώνει και την ταρακουνά, επιχειρώντας να την «ξυπνήσει». Δύο λεπτά μετά, στις 12:43, φτάνει πεζός ένας διερχόμενος πολίτης που βλέπει τη σκηνή και πλησιάζει για να βοηθήσει.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της αδελφής της Γαρυφαλλιάς

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Τσίρης, τόνισε: «Στο Δικαστήριο δεν αναζητούμε εκδίκηση. Ζητούμε μόνο δικαιοσύνη. Η Γαρυφαλλιά δεν θα επιστρέψει, όμως η φωνή της οφείλει να ακουστεί μέσα από τη δίκη της. Είναι καθήκον όλων μας να μην ξεχάσουμε ποια ήταν και πώς χάθηκε».

Η αδελφή της, Γεωργία Κολλιοπούλου, συγκλονίζει με τα λόγια της: «Περιμένουμε να δικαιωθεί η αδελφή μας. Να παραδεχθεί ο δράστης τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου. Αν μπορούσα να του απευθύνω μια ερώτηση, θα ήταν μόνο ένα μεγάλο “γιατί”. Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί».

Η δίκη που ξεκινά σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα γεγονότα και να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που βασανίζουν την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς.

