Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

«Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην κόρη του όταν τον επισκέφθηκε 



Ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους στον Βόλο 

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 40χρονο, ο οποίος δολοφόνησε την 36χρονη γυναίκα του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών του στον Βόλο.

Το πρωί της Κυριακής, ο 40χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, όταν η κόρη του τον επισκέφθηκε, εκείνος φέρεται να της είπε: «Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω», ενώ τη ρώτησε μάλιστα: «Ξέρεις αν η μητέρα σου με απατούσε;».

Σοκάρει η αδελφή του θύματος

Η αδελφή της 36χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, ανέφερε σε σοκαριστική μαρτυρία της τα εξής μιλώντας στον ALPHA: «Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”».

Η αδελφή της 36χρονης συμπλήρωσε: «Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους».

«Μετανιωμένος και συντετριμμένος», λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας, επεσήμανε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά», μιλώντας στο STAR.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς όπου είπε ότι «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ενδεχομένως προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της», σημείωσε ακόμη, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.
Το μυστικό του ζευγαριού

Ο δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους, σύμφωνα με το STAR.

Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι πως λίγο πριν από τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό το μυστικό, γεγονός που εκνεύρισε τον 40χρονο και τη σκότωσε.

Το τετ α τετ με την κόρη του

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο στην πρώτη συνάντηση που είχε με την 18χρονη κόρη του, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναικοκτονία έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, τα τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα. Μάλιστα, η 18χρονη κόρη τους ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία για το φονικό.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, η 18χρονη, που σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα της, συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

«Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην κόρη του.

