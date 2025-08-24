Βόλος: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», αποκαλύπτει η αδελφή της 36χρονης

Συγκλονισμένος παραμένει ο Βόλος μετά το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε 40χρονος, ο οποίος δολοφόνησε εν ψυχρώ την 36χρονη γυναίκα του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Σήμερα το πρωί (24/08), ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο το κεφάλι. Στην κόρη του, η οποία τον επισκέφτηκε, φέρεται να είπε: «Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω», ενώ τη ρώτησε μάλιστα: «Ξέρεις αν η μητέρα σου με απατούσε;».

«Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει» – Σοκάρει η αδελφή της 36χρονης

Η αδελφή της 36χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, ανέφερε σε μαρτυρία – σοκ ότι «η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”», μιλώντας στον ALPHA.

«Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά.

Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους», είπε ακόμη.

Ο 40χρονος είναι «μετανιωμένος και συντετριμμένος», αναφέρει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας, επεσήμανε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά», μιλώντας στο STAR.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς ότι «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ενδεχομένως προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της», σημείωσε ακόμη, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.

Το μυστικό του ζευγαριού που «όπλισε» το χέρι του

Ο δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους, όπως μεταδίδει το STAR.

Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι πως λίγο πριν από τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό το μυστικό. Αυτό φαίνεται ότι εκνεύρισε τον 40χρονο και τη σκότωσε.

