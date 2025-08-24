Βόλος: Εριστικός ο 40χρονος συζυγοκτόνος - «Μου είπε πως με απατά και θα συνεχίσει να το κάνει»

Ο Αλβανός δολοφόνος της 36χρονης δεν δείχνει κανένα σημάδι μεταμέλειας 

Βόλος: Εριστικός ο 40χρονος συζυγοκτόνος - «Μου είπε πως με απατά και θα συνεχίσει να το κάνει»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο, με δράστη τον 40χρονο σύζυγό της. Ο κατηγορούμενος, οικοδόμος στο επάγγελμα, φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς λεπτομερή περιγραφή των πράξεών του, λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, φέρεται να ισχυρίστηκε πως το μοιραίο πρωινό διαπληκτίστηκαν έντονα:

«Μου φώναξε πως με είχε απατήσει και θα συνέχιζε να το κάνει. Τότε θόλωσα και άρχισα να την κυνηγάω. Μετά το φονικό περιπλανιόμουν στους δρόμους. Όποτε έβλεπα περιπολικό, κρυβόμουν. Τη νύχτα την πέρασα σε ένα παλιό πάρκινγκ, χωρίς φαγητό, μόνο με λίγο νερό που βρήκα σε ένα μπουκάλι».

Παθολογική ζήλια

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 40χρονος ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του. Τα παιδιά του ζευγαριού, που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της λογομαχίας, κατέθεσαν πως ο πατέρας τους συχνά κατηγορούσε τη μητέρα τους, χωρίς όμως να επιβεβαιώσουν ότι εκείνη του είπε ποτέ πως τον απατά. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του, ανέφεραν ότι είχαν δει μόνο μία φορά στο παρελθόν να τη χαστουκίζει.

Αστυνομικοί που τον αντίκρισαν μετά τη σύλληψη τον περιγράφουν ως άνθρωπο «σκληρό, χωρίς ίχνος μεταμέλειας», ενώ δεν διαπίστωσαν ενδείξεις ψυχολογικής διαταραχής.

Το φονικό όπλο και η απόκρυψη

Ο δράστης χρησιμοποίησε για το έγκλημα ένα εργαλείο ψησίματος με κοφτερή απόληξη, παρόμοια με μαχαίρι. Στο σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν μακροσκοπικά ένα βαθύ τραύμα στον λαιμό και ένα ακόμη στα πλευρά. Η ακριβής εικόνα αναμένεται να προκύψει από την ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, τα ρούχα του γέμισαν αίμα. Για να εξαφανίσει τα ίχνη του, πήγε σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων, όπου πέταξε τα ματωμένα ενδύματα και φόρεσε άλλα που βρήκε εκεί, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις αρχές.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ σήμερα ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών.

