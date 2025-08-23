Βόλος - Ξεσπά η κόρη: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε σήμερα από αστυνομικούς ο 40χρονος δολοφόνος της συζύγου του, στο διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά στον Βόλο τα ουρλιαχτά και οι κραυγές θρήνου, πόνου και οργής ακούστηκαν σε όλη τη γειτονιά.

Ηταν η στιγμή που τα παιδιά της αδικοχαμένης 36χρονης, όπως και συγγενείς που ήταν δίπλα τους, πληροφορήθηκαν ότι ο δράστης της στυγερής δολοφονίας δεν είχε άλλο χρόνο να κρυφτεί. Είχε συλληφθεί.

Στο διαμέρισμα ήταν τα τρία ανήλικα παιδάκια και η 18χρονη κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, η μία από τις αδερφές της δολοφονηθείσας, αλλά και ο πατέρας του δράστη.

Με κομμένη την ανάσα περίμεναν την εξέλιξη των αστυνομικών ερευνών, ενώ μέσα στον θρήνο τους για την τραγική απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου, δήλωναν τον φόβο τους μήπως έρθουν αντιμέτωποι με τον δολοφόνο. Το σπίτι τους όλο το βράδυ ήταν περικυκλωμένο από αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν απλώσει δίχτυ προστασίας στα παιδιά, παρακολουθώντας ταυτόχρονα κάθε ύποπτη κίνηση.

Η 18χρονη κόρη της 36χρονης, η Κατερίνα, θέλησε να σπάσει τη σιωπή της, να μιλήσει για όσα αυτές τις πρώτες ώρες νιώθει. Μίλησε αποκλειστικά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ και τα λεγόμενά της ήθελε να μεταφερθούν, να γίνουν γνωστά.

Κρατούσε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο και σε αυτό κοιτούσε και έδειχνε τη φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της.

Ανάμεσα σε λυγμούς το νεαρό κορίτσι, σε ένα σημείο πιο μακριά από τα ανήλικα αδελφάκια της, έλεγε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ:

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω «ντροπή»!

Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου.

Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Τα έλεγε σαν χείμαρρος η 18χρονη Κατερίνα, με τα συναισθήματά της να είναι ανάμικτα και το κλάμα της γοερό. Όμως, έλεγε ότι ήθελε να τα πει και να ακουστούν.

«Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε η 18χρονη με τσακισμένη την καρδούλα της από την τραγωδία.

Να σαπίσει στη φυλακή

«Να μπει φυλακή και να μην ξαναβγεί ποτέ. Σε αυτή να σαπίσει», είπε η μία από τις αδερφές της 36χρονης, η Ιωάννα, τρέμοντας, θρηνώντας την απώλεια της αγαπημένης της Μαριόλα, αλλά και δείχνοντας απέραντη οργή για τον 40χρονο που της στέρησε τη ζωή, τραγικά και πρόωρα.

Η Ιωάννα μίλησε για μια εφιαλτική ζωή στα χέρια του και περιέγραψε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ το κολαστήριο της αδερφής της. «Πέρασε τόσα η αδελφή μου με αυτόν. Ηταν μια γυναίκα δυναμική, που κυνηγούσε το μεροκάματο, μια μητέρα στήριγμα για τα παιδιά της, που τα λάτρευε και έδινε τη ζωή της για αυτά. Θέλω πολλά ακόμη να πω για την αδερφή μου, αλλά δεν είμαι σε θέση. Δεν είμαι σε κατάσταση…», είπε και σταμάτησε να μιλά, κρατώντας το στόμα της για να μην βγουν οι κραυγές του πόνου για την ασύλληπτη τραγωδία.

Μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 36χρονη, ένα κεράκι αναμμένο και ένα λουλούδι άφησε η οικογένειά της. Στο σημείο, όπου έληξε με τον χειρότερο τρόπο, το μαρτύριο που βίωνε η 36χρονη.

Πώς συνελήφθη ο δράστης

Χωρίς να φέρει αντίσταση, καταβεβλημένος, αλλά προκλητικός κατηγορώντας το θύμα για την αποτρόπαια πράξη του, συνελήφθη το μεσημέρι σε οικόπεδο, κοντά στον τόπο του εγκλήματος, ο 39χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης:

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλούν τα λόγια του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, αμέσως μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι όπου έλαβε χώρα το άγριο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER, ο άνδρας, εμφανώς εξαντλημένος μετά από 29 ώρες στην κρυψώνα του, μόλις του πέρασαν χειροπέδες, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Οι κυνικές αυτές δηλώσεις του δράστη έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό, καθώς επιβεβαιώνουν την ψυχρότητα με την οποία παραδέχθηκε την πράξη του, επιμένοντας ότι δεν αισθάνεται καμία τύψη για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Πηγή: taxydromos.gr

Διαβάστε επίσης