Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις»

Με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media, η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, γράφει πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης, μη μπορώντας να πιστέψει ότι δεν θα ξαναδεί την μητέρα του.

Η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης

Ο πατέρας των παιδιών, που δολοφόνησε τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους, παραμένει άφαντος, καθώς μετά το έγκλημα τράπηκε σε φυγή τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Λόγω της επιβαρυμένης ψυχιατρικής του κατάστασης, οι αρχές θεωρούν πιθανό πως ο δράστης έχει αυτοκτονήσει. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Κανείς δεν γνωρίζει το πού βρίσκεται και η ΕΛΑΣ ζητά από τους κατοίκους του Βόλου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που τον εντοπίσουν να ενημερώσουν τις αρχές.

Ο 40χρονος μάλιστα είναι γνωστός στην αστυνομία. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, για ψευδή κατάθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αν και σε βάρος του είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, η 36χρονη φέρεται πως ποτέ δεν τον κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ γυναικοκτονία, ανέφεραν πως συχνά άκουγαν φωνές από το σπίτι τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης στην Θεσσαλονίκη.

