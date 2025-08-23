Βόλος: Πιθανόν αυτοκτόνησε ο 40χρονος δολοφόνος - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει σημάνει «κόκκινο» σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής

Βόλος: Πιθανόν αυτοκτόνησε ο 40χρονος δολοφόνος - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές
Ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, Μαριόλα Νακολέτσι
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του στον Βόλο, αφήνοντας πίσω του τέσσερα ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα έπεσε θύμα στυγερής δολοφονία στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, ενώ ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Οι Αρχές θεωρούν πλέον πιθανό ο 40χρονος δράστης της στυγερής δολοφονίας στον Βόλο να έχει αφαιρέσει τη ζωή του, μετά τη φρικτή δολοφονία της συζύγου του και μητέρας των τεσσάρων παιδιών το, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει σημάνει «κόκκινο» σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το έγκλημα σημειώθηκε την Παρασκευή (22/08/2025) στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου ζούσε το ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος τσακώθηκε έντονα με τη σύζυγό του, την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο και την καταδίωξε καθώς εκείνη προσπαθούσε να βρει καταφύγιο. Τελικά, την ακινητοποίησε στην είσοδο της πολυκατοικίας και την χτύπησε επανειλημμένα, μπροστά στα παιδιά τους, που φώναζαν απεγνωσμένα να σταματήσει.

Οι Αρχές σημειώνουν ότι ο δράστης είχε σοβαρό ψυχιατρικό ιστορικό. Τον Ιούνιο του 2025 είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, γεγονός που οδήγησε σε εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική. Η συμπεριφορά του και η ιστορία του αυξάνουν την ανησυχία ότι ενδεχομένως να έχει ήδη αφαιρέσει τη ζωή του για να αποφύγει τη σύλληψη.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι ο 40χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ουσιών. Παρά τις συχνές φωνές και καβγάδες που ανέφεραν οι γείτονες, δεν υπήρξε ποτέ επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας θρηνούν τη μητέρα τους και βρίσκονται πλέον υπό την προστασία συγγενών, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά

Νέα στοιχεία για τη ζωή του 40χρονου δράστη της άγριας δολοφονίας που συγκλόνισε τον Βόλο έρχονται στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας πτυχές της καθημερινότητάς του τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, γεγονός που είχε οδηγήσει τον 40χρονο σε ανορθόδοξες μεθόδους αναζήτησης χρημάτων. Μάλιστα, σε φωτογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα το THE NEWSPAPER, ο κατηγορούμενος ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού.

xrysos.jpg

Όπως αποκαλύπτεται, ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων σε ορεινές περιοχές της χώρας, ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές. Η ενασχόληση αυτή φαίνεται πως ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, χωρίς όμως σταθερό ή ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η εικόνα ενός άνδρα που πάλευε απεγνωσμένα να βρει διέξοδο μέσα από τη φτώχεια και την ανεργία, αλλά κατέληξε να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αδιέξοδα, συμπληρώνει το προφίλ του δράστη που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Το χρονικό της δολοφονίας

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, το ζευγάρι λογομάχησε έντονα μέσα στο διαμέρισμά τους στην οδό Γάτσου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 40χρονος άρπαξε ένα αιχμηρό εργαλείο και κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας του. Η 36χρονη, αιμόφυρτη, προσπάθησε να διαφύγει προς την είσοδο της πολυκατοικίας, όμως ο δράστης την ακολούθησε και την μαχαίρωσε εκ νέου, μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους που παρακολουθούσαν ανήμπορα τη σκηνή.

