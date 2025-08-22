Βόλος: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά του θύματος

Ανείπωτη θλίψη και οργή έχει σκορπίσει στον Βόλο η άγρια δολοφονία μιας 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία ξεψύχησε το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου στα χέρια του ίδιου της του συζύγου.

Ο 40χρονος σεσημασμένος για ναρκωτικά Αλβανός οικοδόμος, με αλλεπάλληλα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, ηλικίας από 5 έως 18 ετών, βυθίζοντας μια ολόκληρη πόλη στο πένθος.

Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε αποκλειστικά στα gegonota.news, αναφέροντας ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς, ο 40χρονος άρπαξε πιθανότατα ένα εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

«Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, ο καυγάς έγινε μέσα στο σπίτι και ο σύζυγος επιτέθηκε κατά πληροφορίες με ένα αιχμηρό εργαλείο ψησίματος στην 36χρονη, η οποία έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία.

Αφού άφησε πίσω του το ματωμένο κορμί της γυναίκας του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος. Από εκείνη τη στιγμή, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πηγές από το Νοσοκομείο, τα τραύματα στην σορό της 36χρονης δεν φέρεται να ήταν θανατηφόρα και εκτιμάται ότι κατέληξε μετά την πτώση της πάνω στην τζαμαρία.

Σε σοκ τα παιδιά

Η εικόνα που αντίκρισαν τα παιδιά του ζευγαριού ήταν εφιαλτική – ένα από αυτά, σε κατάσταση σοκ, φέρεται να ψέλλισε στους αστυνομικούς: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι».

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί αποσβολωμένη τις εξελίξεις. Κανείς δεν περίμενε ότι η οικογένεια θα βυθιστεί σε μια τέτοια τραγωδία, καθώς δεν είχε καταγραφεί στο παρελθόν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο 40χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. δε, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Με πληροφορίες από gegonota.news και newspaper

Διαβάστε επίσης