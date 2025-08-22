Βόλος: Μαχαίρωσε και κυνήγησε τη σύζυγό του μέχρι τις σκάλες της πολυκατοικίας

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 36χρονης από τον 40χρονο Αλβανό σύζυγό της στον Βόλο.

Ο 40χρονος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες είχε έντονο καυγά με την 36χρονη στο σπίτι τους στον Βόλο μπροστά στα παιδιά τους. Οι καυγάδες τους και οι φωνές τους συνεχίστηκαν και το πρωί της Παρασκευής, όταν αποχώρησαν από το διαμέρισμά τους. Τότε ο 39χρονος, οικοδόμος στο επάγγελμα, μαχαίρωσε την 36χρονη σε λαιμό και πλάτη και είτε την έσπρωξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας είτε έπεσε από τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Ο 40χρονος, που δολοφόνησε τη γυναίκα του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, από 5 έως 18 ετών, αμέσως τράπηκε σε φυγή με τους αστυνομικούς να έχουν σημάνει συναγερμό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Μιλώντας στο gegonota.news η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας αναφέρει ότι οι γονείς της είχαν αρκετά συχνά έντονους καυγάδες. Σήμερα το πρωί, όπως περιγράφει, και ενώ όλη η οικογένεια ήταν στο σπίτι, ξέσπασε μία ακόμη φασαρία.

«Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», ανέφερε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Ο καυγάς έγινε μέσα στο σπίτι και ο σύζυγος επιτέθηκε με μαχαίρι στην 36χρονη, η οποία έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, τράπηκε σε φυγή.

Η μεγαλύτερη κόρη ήταν αυτή που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και ζητούσε βοήθεια για να σωθεί η μητέρα της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών και πως τον περασμένο Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

