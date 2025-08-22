Βόλος: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στον Βόλο μετά τη δολοφονία μιας 36χρονης γυναίκας από τον 40χρρονο σύζυγό της, στο ύψος των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος στην πόλη του Βόλου.

Ο Αλβανός δράστης αμέσως μετά τη δολοφονία της γυναίκας του τράπηκε σε φυγή, με τους αστυνομικούς να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κόρη του ζευγαριού καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ ενώ η μητέρα της ήταν αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε στο σημείο 20 λεπτά μετά την κλήση, όμως ήταν ήδη αργά, αφού η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

Το σημείο της δολοφονίας στον Βόλο Thenewspaper

Η 36χρονη άφησε την τελευταία της πνοή από ακατάσχετη αιμορραγία. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας taxydromos αναφέρουν ότι είτε ο σύζυγός της την μαχαίρωσε είτε την πέταξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η 36χρονη είχε ήδη χάσει τη ζωή της όταν έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες και για τον εντοπισμό του δράστη αλλά συλλέγουν και μαρτυρίες για να καταλήξουν στο τι τελικά συνέβη.