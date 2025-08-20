Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν ξεψυχήσει - Τα σκοτεινά σημεία της δολοφονίας της

Σοκ προκαλεί η νέα δολοφονία στο Χαλάνδρι, όπου μια 47χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγα λεπτά με μαχαιριές, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Οι γείτονες περιγράφουν σκηνές φρίκης, καθώς άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές της για βοήθεια: «Ρούλα, βοήθησέ με!», φώναζε προς τη γειτόνισσά της, την ώρα που δεχόταν τα χτυπήματα από τον 28χρονο δράστη.

Ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας στο Χαλάνδρι, που φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Μυστήριο γύρω από τη σχέση θύματος και δράστη

Σύμφωνα με το Star, η υπόθεση παραμένει θολή ως προς τη σχέση ανάμεσα στο θύμα και τον κατηγορούμενο. Ο συνήγορος του 28χρονου έκανε λόγο για «σκοτεινά σημεία» που πρέπει να αποκαλυφθούν, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν επρόκειτο για μια απλή γνωριμία που μετατράπηκε σε εμμονική καταδίωξη ή αν υπήρχε κάτι περισσότερο.

Την υπόθεση καλείται πλέον να διερευνήσει η Δικαιοσύνη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο έγκλημα.

Ο 28χρονος δράστης και οι ισχυρισμοί του

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο νεαρός που κατάφερε πέντε μαχαιριές στην πλάτη και τρεις στο στήθος της άτυχης γυναίκας, αφαιρώντας της τη ζωή.

«Στον βαθμό που έχει συνείδηση ότι αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή με τέτοιο τρόπο, είναι οπωσδήποτε μετανιωμένος. Σιγά-σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται πού τον οδήγησαν η μανία καταδίωξης, οι εμμονές και οι θολές σκέψεις που τον έσπρωξαν σε αυτή την ειδεχθή πράξη», δήλωσε ο δικηγόρος του, Αριστομένης Μπαλάσκας.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 28χρονος έχει λευκό ποινικό μητρώο, αλλά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έπασχε από σύνδρομο καταδίωξης.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε:

«Τη σκότωσα γιατί με διέβαλε ακόμη και στον παπά της ενορίας. Πήγα έξω από το σπίτι της, ήθελα απλά να της μιλήσω, καθώς με διέβαλε σε φίλους και γνωστούς. Από τις φωνές που έβαλε θόλωσα. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Με είχε διαβάλει σε όλους, ακόμη και στον παπά στο συσσίτιο. Δεν άντεχα άλλο. Δεν είχα σε ποιον να μιλήσω εξαιτίας της».