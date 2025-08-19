Χαλάνδρι: Σε αμόκ ο 28χρονος δολοφόνος, έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού και έβγαλε το δεύτερο

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το αποτρόπαιο έγκλημα στο Χαλάνδρι, όπου ένας 28χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μία 47χρονη, έξω από το σπίτι της και μάλιστα μέρα – μεσημέρι.

Ο δράστης είχε δύο μαχαίρια μαζί του και μάλιστα, πάνω στη μανία του, όταν η λάμα του ενός έσπασε από τη σφοδρότητα των διαδοχικών χτυπημάτων εις βάρος της άτυχης γυναίκας, σήκωσε αμέσως το δεύτερο και ολοκλήρωσε την αποτρόπαια πράξη του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η αγριότητα του δολοφόνου φαίνεται πως ήταν τόση μεγάλη, καθώς την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές, όπως δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα εις βάρος του 28χρονου και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα κοινωνικά δίκτυα και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Αυτός ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Η γυναίκα φαίνεται πως αντέδρασε και άρχισε να φωνάζει και τότε, της κατάφερε πολλαπλά τραύματα.

Οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονη δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν από τον φίλο τους, ήταν καθώς είχε γίνει πολύ νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

