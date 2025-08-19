Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

Το φταίξιμο στο θύμα ρίχνει ο 28χρονος που κατακρεούργησε την 47χρονη γυναίκα έξω από το σπίτι της, μέρα – μεσημέρι, στο Χαλάνδρι

date 2025-08-19
Σε λίγες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ώστε να του απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες, ο 28χρονος που δολοφόνησε μία 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία που διέμενε στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι, μερικά λεπτά μετά τις 11:00 της Δευτέρας (18/08).

Την προανάκριση για το έγκλημα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τον 28χρονο να εμφανίζεται αμετανόητος για την πράξη του.

«Με είχε διαβάλει παντού, δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», υποστήριξε ο δράστης μιλώντας στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τούς πείσει ότι η 47χρονη ήταν η… αιτία για ό,τι έγινε.

«Με εξέθεσε στους φίλους μου. Πήγα να της ζητήσω το λόγο», ανέφερε ακόμη ο 28χρονος, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για ποιον λόγο σκότωσε τη 47χρονη γυναίκα.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν στο συσσίτιο της ενορίας, όπου πήγαιναν άτομα με οικονομικά προβλήματα, με τον 28χρονο να δίνει στους αστυνομικούς την εικόνα ότι ίσως και να αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχαν έρθει σε ερωτική επαφή δύο φορές τον Ιανουάριο, ωστόσο στη συνέχεια δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους για πέντε μήνες.

Μάρτυρας τη στιγμή της δολοφονίας ήταν μία γειτόνισσα, η οποία άκουσε το θύμα να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια φωνάζοντας: «βοήθεια, κρατάει μαχαίρι!». Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ενώ ο 28χρονος δεν τράπηκε σε φυγή, παραμένοντας στο σημείο έως ότου συλληφθεί.

Το Νewsbomb.gr επικοινώνησε με στενό συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου δράστη, το οποίο δήλωσε άγνοια για το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 28χρονος ζούσε με τη μητέρα του, την οποία είχε δει το ίδιο πρωί. Μάλιστα, το συγγενικό πρόσωπο ρωτούσε επίμονα για το όνομα του θύματος, δείχνοντας να μην έχει καμία γνώση για το περιστατικό.

