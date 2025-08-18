Έγκλημα στο Χαλάνδρι: «Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι!» - Τα τελευταία λόγια της 47χρονης

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει το Χαλάνδρι, όπου το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου μια 47χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από έναν 28χρονο άνδρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ρουμπέση, έξω από την πολυκατοικία όπου έμενε το θύμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θύτης και θύμα γνωρίζονταν εδώ και λίγους μήνες, ωστόσο δεν υπήρχε ανάμεσά τους ερωτική σχέση. Ο νεαρός δράστης, μόλις συνελήφθη, υποστήριξε στους αστυνομικούς πως η γυναίκα τον είχε «εκθέσει» στον κοινωνικό του κύκλο, γεγονός που –όπως είπε– τον εξόργισε.

Το μοιραίο πρωινό οι δυο τους συνομίλησαν για λίγα λεπτά στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όταν ξαφνικά ο 28χρονος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε. Μια γειτόνισσα, που βγήκε εκείνη τη στιγμή από το κτίριο, άκουσε την 47χρονη να φωνάζει απελπισμένα: «Κυρία Ρούλα, βοήθεια, κρατάει μαχαίρι!».

Η μάρτυρας έντρομη απομακρύνθηκε και κάλεσε την Άμεση Δράση, ωστόσο προτού ολοκληρώσει το τηλεφώνημα, το θύμα είχε ήδη δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η γνωριμία των δύο είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο, σε συσσίτιο της εκκλησίας, όπου αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες.

Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

Ρεπορτάζ: Βάσω Ασμανίδου, Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο 28χρονος δράστης καταδίωξε τη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας της και την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι προκαλώντας της βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της γυναίκας, ενώ συνέλαβαν τον 28χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 28χρονος και η 47χρονη δεν είχαν σχέση, ούτε και από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι συμβίωναν.

Στην επίσημη ανακοίνωση για το αποτρόπαιο έγκλημα, σε ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται: «Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Τι λέει συγγενής του 28χρονου στο Newsbomb.gr

Το Νewsbomb.gr επικοινώνησε με στενό συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου δράστη, το οποίο δήλωσε άγνοια για το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο 28χρονος ζούσε με τη μητέρα του, την οποία είχε δει το ίδιο πρωί. Μάλιστα, το συγγενικό πρόσωπο ρωτούσε επίμονα για το όνομα του θύματος, δείχνοντας να μην έχει καμία γνώση για το περιστατικό.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν στην άγρια δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από παράπονα της 47χρονης, είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα σχετικά με αστικής φύσεως διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Ωστόσο, τότε δεν είχαν διαπιστωθεί αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Διαβάστε επίσης